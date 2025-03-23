【K社韓國小百科】韓媒分析金秀賢公司六大公關失誤：過度依賴律師、缺乏對行業和大眾情緒的理解，步步走錯

從3月10日爆料雙金戀情至今已有近半月，金秀賢始終沒有露面或親自回應，全程由所屬社Goldmedalist處理，然而這個由金秀賢哥哥擔任老闆的家族企業，似乎交出了越錯越多的答卷。

以下內容基於Newsis報導。

失誤一：針對戀情的態度過於決絕

在韓國娛樂圈業內，金秀賢和金賽綸交往是公開的事實。 金賽綸去世那天正是金秀賢生日，有幾家韓媒提到了這一點，並質疑金秀賢為何沒去吊唁，因為即便已經分手但畢竟曾為同家公司的藝人。

去年3月《淚之女王》熱播時期，金賽綸公開了與金秀賢貼臉自拍照，金秀賢方面的態度十分決強硬絕，稱「戀愛傳聞毫無根據、無法得知她的意圖」，並表示會對惡意誹謗採取法律措施。 如果當時金秀賢公司說「無話可說」，現在也不會被抨擊說謊。



失誤二：前後說辭不一，失去大眾信任

YTR「橫豎研究所」3月10日爆料雙金從金賽綸未成年開始交往6年，金秀賢公司立即否認、表示可能採取最強硬的法律手段，隨後宣佈會在下週發佈「基於明確根據的正式聲明」。 同時，金秀賢繼續拍新劇《山寨人生》、錄製MBC綜藝《Good Day》，整體看來對當下情形十分有信心。

然而隨著輿論惡化，14日金秀賢公司突然承認曾經交往，並強調時間在2019年至2020年、金賽綸成年之後。 從一開始的強硬否認，到突然改口承認，金秀賢公司親自丟掉了大眾的信任。



失誤三：對關鍵問題缺乏解釋

金賽綸生前寫道「戀愛從20215年11月19日開始至2021年7月7日結束」，金秀賢公司一直沒有對她這段文字作出解釋。

金賽綸2022年酒駕後，金秀賢公司向她發送存證信函要求償還7億韓元。 雖然公司主張已將這筆債務做呆賬處理、存證信函只是流程，但根據金賽綸收到存證信函後的表現來看（傳簡訊給金秀賢求救），公司應該並沒有向她做出相關說明。



失誤四：媒體輿論戰徒增疲憊

金賽綸遺屬委託「姨母」通過橫豎研究所爆料，金秀賢公司嚼文嚼字質疑「姨母」並非親屬，遺屬只好再次說明是共同生活20多年、形同家人的存在。

金賽綸遺屬稱公司沒人來吊唁，金秀賢公司反駁稱送了花圈和吊唁金，遺屬方面再解釋有收到吊唁金但沒看到金秀賢本人。

金賽綸遺屬公開金秀賢在金賽綸家中下衣失蹤照片，金秀賢公司起訴遺屬，遺屬起訴李鎮浩，局面逐漸亂成一鍋粥。

失誤五：Goldmedalist老闆李洛維步步走錯

李洛維對演藝行業缺乏理解，遇事不聽宣傳團隊意見，而是過度依賴律師發佈聲明，令情況越來越糟。

這裡要說一下李洛維的背景，他名義上是金秀賢的表哥，實際上是同父異母的哥哥。 2017年，金秀賢還在前公司Keyeast時，李洛維以藝名「李沙朗」撰寫電影《REAL》劇本並擔任導演，當時Keyeast強烈反對金秀賢出演，但金秀賢希望在入伍前與李洛維一起奠定獨立創建公司的基礎，執意出演。結果，累計觀影人次只有47萬，成為金秀賢影史最大黑點。 2019年，兩兄弟一起創立了Goldmedalist。



失誤六：對旗下藝人的公關危機處理糟糕

2022年5月金賽綸酒駕撞毀變壓器，導致附近商戶停電4個半小時、無法使用信用卡而蒙受損失。 警察到場後，金賽綸拒絕現場酒測，堅持去醫院抽血檢驗，結果酒精濃度高達0.2%，令這名童星的形象瞬間下跌。 對此，Goldmedalist只硬邦邦地表示「已進行抽血檢驗，2周後出結果」，完全沒有道歉，令金賽綸遭輿論猛批「引起了糟糕的酒駕事故，居然連一句道歉都沒有」。 直到第二天，金賽綸才在個人IG公開手寫道歉信，但挽回輿論的時機已錯過。



另一位曾在Goldmedalist的女藝人徐睿知也處境堪憂。 2020年，徐睿知與金秀賢共同主演《雖然是精神病但沒關係》人氣爆升，隔年因「操控前男友」風波形象大跌，次年通過《夏娃的醜聞》復出亦反響平平，之後便不再有新作品。 這期間還因停車事宜與鄰居發生衝突，遭到廣告商索賠等等，最終在2023年離開Goldmedalist。 每一次公關危機，Goldmedalist都沒有積極維護藝人。 最近，甚至有小道消息稱徐睿知劈腿金秀賢李洛維兄弟、是三角戀關係，又說徐睿知介入金秀賢金賽綸戀情，令徐睿知不得不親自開口否認。 更誇張的是，據自稱曾在Goldmedalist工作的網友爆料，金秀賢李洛維兄弟惹禍不斷，徐睿知只是被當做擋箭牌，一部份負面傳聞的源頭甚至就是Goldmedalist本身。 當然，Goldmedalist表示這一說法毫無根據。



金秀賢出道18年，曾締造《擁抱太陽的月亮》《來自星星的你》《淚之女王》等韓劇經典，如今面臨的危機超出所有觀眾的想像。 Disney+新劇《山寨人生》原計劃4月開播，目前已停拍; 綜藝《Good Day》也宣佈剪掉他的鏡頭。 如果金秀賢在金賽綸去世時通過SNS表達哀悼、解釋因拍攝工作無法到場，如果在遺屬爆料戀情時做出真誠回應、而不是通過公司和律師發佈長達10頁的聲明，也許事態不會發展至今。

金賽綸遺屬要的只是承認戀情和道歉，好讓女兒擺脫「說謊精、瘋女人」等負面標籤。比起躲在公司背後，金秀賢也許更應該親自與遺屬進行真誠的溝通。

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