鄭恩地變大力女抱李濬榮！《24小時健身俱樂部》兩人化身化身健身房會員與館長！

《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》李濬榮及《她的日與夜》鄭恩地，攜手演出的KBS新劇《24小時健身俱樂部》確定要在下月30日播出，官方正如火如荼宣傳中。

《24小時健身俱樂部》講述韌性十足的健身狂健身房館長「都賢重」，幫助焦慮的會員們健身甚至引導人生的成長喜劇兼羅曼史，除了李濬榮和鄭恩地之外，還有李美度、李勝宇、朴成妍等演出，導演為《高司電子公司》朴俊秀，編劇為《產後調理院》金智秀。

核心人物、男主角「都賢重」即由李濬榮演出，對他來說生活就是「增肌」，比任何人都還真心對待健身的角色，完全就是健身狂魔。而都賢重本是聞名世界的健美運動員，是透過健身改善自己天生身材的不足，在接管了一家老舊的健身館後，他試圖改變自己的人生。劇照可見李濬榮便表現出對健身的真摯與熱情。



鄭恩地飾演健身館會員「李美蘭」，是因為失戀才開始健身，她的喜怒哀樂都將在劇中呈現，是個有可愛魅力的角色。據官方介紹鄭恩地將再次化身「值得信賴的『喜劇豆』」（「某某豆」指擅長某某事的愛豆）。劇照裡，鄭恩地又哭又笑，身為吃貨的她在失戀後下定決心健身以減重。



當健身狂館長遇上因失戀才健身的會員，他們的戀愛故事會怎麼寫？都賢重不僅要訓練李美蘭，還要阻止她吃太多，一張劇照兩人在食物面前，李美蘭竟然抱起了都賢重，令人忍俊不禁：李美蘭的力氣或許還不輸都賢重呢！



演員李美度、李勝宇、朴成妍、李智慧和洪允和，則會以健身房員工或會員登場，還有李多恩、李相真、金權與曹政治，會以各具特色的角色登場。《24小時健身俱樂部》預計在4月30日星期三起，每週三四晚間9點50分於KBS 2TV首播。



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