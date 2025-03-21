郑恩地变大力女抱李浚荣！《24小时健身俱乐部》两人化身化身健身房会员与馆长！

《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》李浚荣及《她的日与夜》郑恩地，携手演出的KBS新剧《24小时健身俱乐部》确定要在下月30日播出，官方正如火如荼宣传中。

《24小时健身俱乐部》讲述韧性十足的健身狂健身房馆长「都贤重」，帮助焦虑的会员们健身甚至引导人生的成长喜剧兼罗曼史，除了李浚荣和郑恩地之外，还有李美度、李胜宇、朴成妍等演出，导演为《高司电子公司》朴俊秀，编剧为《产后调理院》金智秀。

核心人物、男主角「都贤重」即由李浚荣演出，对他来说生活就是「增肌」，比任何人都还真心对待健身的角色，完全就是健身狂魔。而都贤重本是闻名世界的健美运动员，是透过健身改善自己天生身材的不足，在接管了一家老旧的健身馆后，他试图改变自己的人生。剧照可见李浚荣便表现出对健身的真挚与热情。



郑恩地饰演健身馆会员「李美兰」，是因为失恋才开始健身，她的喜怒哀乐都将在剧中呈现，是个有可爱魅力的角色。据官方介绍郑恩地将再次化身「值得信赖的『喜剧豆』」（「某某豆」指擅长某某事的爱豆）。剧照里，郑恩地又哭又笑，身为吃货的她在失恋后下定决心健身以减重。



当健身狂馆长遇上因失恋才健身的会员，他们的恋爱故事会怎么写？都贤重不仅要训练李美兰，还要阻止她吃太多，一张剧照两人在食物面前，李美兰竟然抱起了都贤重，令人忍俊不禁：李美兰的力气或许还不输都贤重呢！



演员李美度、李胜宇、朴成妍、李智慧和洪允和，则会以健身房员工或会员登场，还有李多恩、李相真、金权与曹政治，会以各具特色的角色登场。《24小时健身俱乐部》预计在4月30日星期三起，每周三四晚间9点50分於KBS 2TV首播。



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