導演黃婕妤、曾敬驊助陣，韓流新生代嘻哈特調女團YOUNG POSSE新歌「Cold」MV行天宮取景超在地！4/2來台開唱

TELEPOSSE（官粉名）絕對注意！要甜美、要個性、要全能，當中更不能少嘻哈元素，來自韓國，由五位個性女孩Sunhye（鄭先惠）、Yeonjung（魏延靜）、Jiana（盧知炫）、Doeun（金徒誾）與Jieun（韓志誾）的新世代實力特調女團YOUNG POSSE，正式宣布即將於4/2（三）19：00，於「台北三創生活園區Clapper Studio」舉辦「YOUNG POSSE：Live Showcase in Taipei」，只要透過購買專輯方式，就有機會當天近距離一睹五美本尊風采，邀約YOUNG POSSE也迫不及待發出：「終於等到這一天到來！我們非常開心，期待能見到所有的TELEPOSSE來現場，搶先預告，當天我們還會準備精彩的舞台演出，想聽我們唱最新特別專輯『Cold』中的新歌嗎？敬請期待，很有機會喔！不光如此，我們還準備了滿滿的福利要與你們互動，到時見！」。

日前YOUNG POSSE於三月熱騰騰，甫剛發行首張特別專輯「Cold」，推出後果然受到粉絲與樂評排山倒海的盛讚，同名主打歌有別於甜美夢幻，而是走冷調又悲絕風格，不但凸顯成員穿透力十足的好嗓音外，令粉絲感動莫過於YOUNG POSSE不侷限自己，MV邀請到曾於2012年，當時擔任李安導演「少年Pi的奇幻漂流」副導助理的黃婕妤，黃婕妤導演拍攝短影起家，一路拍攝蔡依林、許光漢、蔡健雅等超大咖MV後，最新作品則是執導Netflix的台劇「愛愛內含光」，其純熟的掌鏡，同時也讓苗可麗獲得第59屆金鐘獎「電視電影最佳迷你劇集」最佳女配角，詹子萱則拿下最佳潛力新人殊榮，這次新歌「Cold」YOUNG POSSE 不僅相中黃婕妤導演鬼斧神工的創意元素，還邀請到曾敬驊出任男主角一職，整支MV也移師至當地拍攝，並將行天宮、保齡球館等納入影像中，因此當MV播出後，多個大彩蛋盡現，更讓不少粉絲驚喜不已，大讚YOUNG POSSE團隊超有心又超在地，根本就是用「拍一部電影」的規格在拍MV！



能瞬間高音又能火速低迴，千變萬化將每個音符賦予生命，透過MV影像呈現，讓粉絲能輕易看到成員同時也具備舞蹈與表演天份，如此全方位多才多藝，宛如一杯帶著豐富層次的飲品，值得細細品嚐，因此YOUNG POSSE也被TELEPOSSE暱稱為「特調女孩」，期待她們未來透過作品，在演藝之路閃耀無限。更多「YOUNG POSSE：Live Showcase in Taipei」活動詳情，請上「TheArtistudio得藝室策劃」官方FB粉絲團：https://www.facebook.com/TheArtistudio.tw/ 查詢。



【YOUNG POSSE：Live Showcase in Taipei】

演出日期：2025年4月2日（三）

演出時間：19：00（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點：三創生活園區Clapper Studio

演出地址：台北市中正區市民大道三段2號5樓

購買連結：網頁建置中

主辦單位：DSP Media（主辦保留活動異動之權利）

執行單位：TheArtistudio 得藝室策劃

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