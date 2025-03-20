李鎮浩再爆金賽綸生前已結婚！被網友罵慘：不要轉移話題，如今AI和換臉技術很發達

因數次炒作已故女演員金賽綸相關事件而遭到廣大網友狙擊、被遺屬以誹謗死者為由起訴的YouTuber李鎮浩沉寂多日再爆大料，稱金賽綸承認結婚，誰知網友根本不買帳。

19日，李鎮浩李鎮浩在自己的YouTube頻道上上傳了一則題為「震驚！金賽綸生前錄音... 1月8日結婚傳聞當天的真相」的影片，公開了金賽綸與她離開Gold Medalist後轉投的新經紀公司經理之間的通話錄音。 通話內容涉及金賽綸今年年初在個人SNS上傳的一張與男性的合照，並談及了懷孕與結婚的話題。



此前，金賽綸曾在SNS上發佈了一張與男性的合照並配文「Merry」，引發結婚傳聞。 當時金賽綸方面表示，這只是以婚禮為概念拍攝的畫報，並非真正的婚紗照。然而，錄音中卻透露該照片實際上是婚禮照片，並且金賽綸與照片中的男子已經結婚。 此外，錄音還提到金賽綸原本不想結婚，但因為懷孕後選擇了墮胎，最終還是結了婚。錄音中還提到，她是在男友「半威脅半逼迫」的情況下結婚的。 此外，該合照也是由男友上傳，並且男友還在管理她的SNS帳號。



李鎮浩在影片中表示：「遺屬們指控的是4年前的男友金秀賢，但金賽綸實際上已與另一名男子結婚並在美國過著新婚生活。 遺屬認為金賽綸是因為1月8日發佈的那則影片做出了極端選擇，但實際上當時她與丈夫在美國。」

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該錄音公開後，網友們紛紛表示不滿：「金賽綸的結婚與現在的事件有什麼關係？」、「金賽綸好可憐」、「為什麼不深挖金秀賢，反而一直在挖金賽綸？」、「這種東西為什麼要公開？」、「不要轉移焦點」、「成年人結不結婚、生不生孩子有什麼關係？ 如果你說她15歲就結婚了可能會讓人大受衝擊，而且為什麼爆料她的私生活」、「馬上又要來一大堆水軍洗白了，沒什麼可說的，我就問一句金秀賢到底有沒有在她國中生時期交往」、「李鎮浩也是爛人生」、「錄音經過警方認證嗎？ 再說了別人結婚不結婚和你污蔑別人、和金秀賢與未成年交往有何聯繫」、「李鎮浩能不能公開你這些信息都是從哪兒來的」、「處理了工作人員的聲音，卻把賽綸的聲音直接放出來，要公開的話就一起公開啊，我們要聽原件，這聽起來太像AI的聲音了」、「這根本是在轉移焦點吧，金賽綸在未成年時與金秀賢交往是事實，但分手後，在成年的情況下結婚又不是罪啊」、「有必要調查這是否是利用AI語音合成技術或深度偽造語音技術製作的，這類技術可以完美模仿特定人物的聲音，甚至連周圍的噪音都能模擬得一模一樣。如果連這個都是假的，那你就真的完了」等。



金賽綸上個月被發現在家中去世。 事後，遺屬表示，金賽綸在未成年時期便與金秀賢交往，並公開了兩人一起拍攝的照片。 金秀賢方面最初聲稱「毫無根據」，但隨後改口承認：「曾在金賽綸成年後交往了兩年。」此後金秀賢表示希望與遺屬見面溝通，但遺屬方公開了金秀賢在金賽綸家中洗碗的照片，隨後還公開了兩人在一起的影片。

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