李镇浩再爆金赛纶生前已结婚！被网友骂惨：不要转移话题，如今AI和换脸技术很发达

因数次炒作已故女演员金赛纶相关事件而遭到广大网友狙击、被遗属以诽谤死者为由起诉的YouTuber李镇浩沉寂多日再爆大料，称金赛纶承认结婚，谁知网友根本不买帐。

19日，李镇浩李镇浩在自己的YouTube频道上上传了一则题为「震惊！金赛纶生前录音... 1月8日结婚传闻当天的真相」的影片，公开了金赛纶与她离开Gold Medalist后转投的新经纪公司经理之间的通话录音。 通话内容涉及金赛纶今年年初在个人SNS上传的一张与男性的合照，并谈及了怀孕与结婚的话题。



此前，金赛纶曾在SNS上发布了一张与男性的合照并配文「Merry」，引发结婚传闻。 当时金赛纶方面表示，这只是以婚礼为概念拍摄的画报，并非真正的婚纱照。然而，录音中却透露该照片实际上是婚礼照片，并且金赛纶与照片中的男子已经结婚。 此外，录音还提到金赛纶原本不想结婚，但因为怀孕后选择了堕胎，最终还是结了婚。录音中还提到，她是在男友「半威胁半逼迫」的情况下结婚的。 此外，该合照也是由男友上传，并且男友还在管理她的SNS帐号。



李镇浩在影片中表示：「遗属们指控的是4年前的男友金秀贤，但金赛纶实际上已与另一名男子结婚并在美国过著新婚生活。 遗属认为金赛纶是因为1月8日发布的那则影片做出了极端选择，但实际上当时她与丈夫在美国。」

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该录音公开后，网友们纷纷表示不满：「金赛纶的结婚与现在的事件有什么关系？」、「金赛纶好可怜」、「为什么不深挖金秀贤，反而一直在挖金赛纶？」、「这种东西为什么要公开？」、「不要转移焦点」、「成年人结不结婚、生不生孩子有什么关系？ 如果你说她15岁就结婚了可能会让人大受冲击，而且为什么爆料她的私生活」、「马上又要来一大堆水军洗白了，没什么可说的，我就问一句金秀贤到底有没有在她国中生时期交往」、「李镇浩也是烂人生」、「录音经过警方认证吗？ 再说了别人结婚不结婚和你污蔑别人、和金秀贤与未成年交往有何联系」、「李镇浩能不能公开你这些信息都是从哪儿来的」、「处理了工作人员的声音，却把赛纶的声音直接放出来，要公开的话就一起公开啊，我们要听原件，这听起来太像AI的声音了」、「这根本是在转移焦点吧，金赛纶在未成年时与金秀贤交往是事实，但分手后，在成年的情况下结婚又不是罪啊」、「有必要调查这是否是利用AI语音合成技术或深度伪造语音技术制作的，这类技术可以完美模仿特定人物的声音，甚至连周围的噪音都能模拟得一模一样。如果连这个都是假的，那你就真的完了」等。



金赛纶上个月被发现在家中去世。 事后，遗属表示，金赛纶在未成年时期便与金秀贤交往，并公开了两人一起拍摄的照片。 金秀贤方面最初声称「毫无根据」，但随后改口承认：「曾在金赛纶成年后交往了两年。」此后金秀贤表示希望与遗属见面沟通，但遗属方公开了金秀贤在金赛纶家中洗碗的照片，随后还公开了两人在一起的影片。

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