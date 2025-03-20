刻意把自己「講矮」的女藝人！《離婚保險》176公分高的李多熙比例超優～

演員李多熙近日將在新電視劇作品《離婚保險》中跟大家見面，身材比例相當高挑的她，更在日前綜藝節目中公開了食譜，以及為了怕自己長得太高而刻意將自己的檔案「講矮」2公分！

16日播出的JTBC綜藝節目《拜託冰箱》中邀請演員李多熙與DEX擔任嘉賓，介紹自己家中冰箱裏面的食材。當日李多熙與大家認知健康飲食的她不同，更透露了令人意外的韓式飲食取向，引發許多觀眾們關注。李多熙表示，自己因為與父母親一起生活，所以也是共同使用冰箱的，接下來她公開了家中有兩部冰箱。DEX則稱讚說裡面似乎裝滿了山珍海味，表現出相當期待的樣子。



而李多熙的冰箱中放著許多種類的醬料以及小菜，她也一邊說明因為自己常常在家裡吃飯，所以媽媽也做了許多小菜給她。其中李多熙最喜歡的小菜種類也令觀眾們意外，原來是海帶絲，李多熙也強調自己真的很喜歡吃海帶絲，媽媽也會加大量蒜頭並且用蘇籽油下去炒一下。而其實李多熙口中的蘇籽油也是自家製的，她提到家中多數的小菜蔬菜都加入自家製的蘇籽油呢！



另外李多熙也提到了自己在節食的時候最常吃的料理，她選擇的就是陳年老辛奇。她表示把陳年老辛奇洗乾淨後，加入玄米飯以及鮪魚一起吃，就是她自己的健康減重食譜。李多熙過去也曾在節目中提到，自己擁有176公分的傲人身高，加上肩膀又很寬，只要稍微變胖一點點就會覺得變很大隻。所以在他的檔案身高上刻意少寫了2公分，不過模特兒一般的身材比例以及大長腿是騙不了人的。



李多熙主演的《離婚保險》將在本月31日於tvN首播，劇中她將飾演李棟旭的前妻，又是工作上的夥伴，想必將帶來更多意想不到的笑料。

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