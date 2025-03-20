NMIXX海嫄兼職驚現戶籍調查！爸爸是醫生=戀愛通行證？「財力劃分階級觀點」掀熱議

訂閱量逼近400萬的YouTube頻道因與首爾大峙洞小學生的「財力對話」引發爭議。

前不久YouTube頻道「Workman」上傳了偶像組合NMIXX成員海嫄在首爾江南區大峙洞某吐司店體驗一日兼職的影片。 當天海嫄問光顧店鋪的國小生們：「大家都住這裡（大峙洞）嗎？」聽到其中一名學生回答「住在狎鷗亭」時，海媛追問「狎鷗亭哪裡？」，聽聞對方回答「現代公寓」后，她立即與身後工作人員交換眼神露出驚訝表情。



首爾江南區狎鷗亭洞現代公寓是知名高價住宅，近期一套198.41㎡戶型曾以94億（韓幣）成交。 此時畫面下方赫然打出「大峙小孩戶籍調查」的字幕。更引發爭議的是後續內容。 海嫄再次追問「爸爸是醫生嗎？」得到肯定答覆後後製作組對先前表示「有暗戀對象但不敢告白」的該學生鼓勵道：「那直接告白也沒關係」。

爭議焦點在於此時畫面插入了「Alpha Male提前鎖定」的字幕。 「Alpha Male」原指群體中的首領，在婚戀關係中引申為「主導型男性」。 該段內容被觀眾們質疑是在傳遞「只要父母是醫生，在戀愛中就能主動出擊」的價值觀。



網友批評稱：「大人們不經思考的言論催生了『別墅乞丐』公租房居民等兒童歧視用語」、「住在狎鷗亭現代公寓的醫生兒子就一定能戀愛成功嗎？」、「這是在給孩子們灌輸以父母財力劃分階級的觀念嗎」、「對小學生進行戶籍調查本身就是失禮行為」、「成年人助長的階級意識將嚴重影響兒童價值觀形成」等。

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