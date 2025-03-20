NMIXX海嫄兼职惊现户籍调查！爸爸是医生=恋爱通行证？「财力划分阶级观点」掀热议

订阅量逼近400万的YouTube频道因与首尔大峙洞小学生的「财力对话」引发争议。

前不久YouTube频道「Workman」上传了偶像组合NMIXX成员海嫄在首尔江南区大峙洞某吐司店体验一日兼职的影片。 当天海嫄问光顾店铺的国小生们：「大家都住这里（大峙洞）吗？」听到其中一名学生回答「住在狎鸥亭」时，海媛追问「狎鸥亭哪里？」，听闻对方回答「现代公寓」后，她立即与身后工作人员交换眼神露出惊讶表情。



首尔江南区狎鸥亭洞现代公寓是知名高价住宅，近期一套198.41㎡户型曾以94亿（韩币）成交。 此时画面下方赫然打出「大峙小孩户籍调查」的字幕。更引发争议的是后续内容。 海嫄再次追问「爸爸是医生吗？」得到肯定答覆后后制作组对先前表示「有暗恋对象但不敢告白」的该学生鼓励道：「那直接告白也没关系」。

争议焦点在於此时画面插入了「Alpha Male提前锁定」的字幕。 「Alpha Male」原指群体中的首领，在婚恋关系中引申为「主导型男性」。 该段内容被观众们质疑是在传递「只要父母是医生，在恋爱中就能主动出击」的价值观。



网友批评称：「大人们不经思考的言论催生了『别墅乞丐』公租房居民等儿童歧视用语」、「住在狎鸥亭现代公寓的医生儿子就一定能恋爱成功吗？」、「这是在给孩子们灌输以父母财力划分阶级的观念吗」、「对小学生进行户籍调查本身就是失礼行为」、「成年人助长的阶级意识将严重影响儿童价值观形成」等。

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