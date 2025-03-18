《臥底高中》徐康俊＆秦基周超強化學反應，韓網友紛紛大讚「好心動」！兩人的真實年齡讓人超驚訝

徐康俊＆秦基周主演的Viu Original原創動作韓劇《臥底高中》開播後深受好評，劇情也逐漸進入高潮！

秀雅（秦基周 飾）知道海成（徐康俊 飾）潛入炳文高中的真正目的後，他們的關係也悄悄發生變化，秀雅小鹿亂撞臉紅的樣子超可愛 >//<！在得知對方就是小時候的好朋友時，兩人的感情也直線升溫，每幕都讓人心動！



徐康俊和秦基周強烈的化學反應，也在韓網引發熱烈討論，韓網友紛紛表示：「真的好久沒看過有趣又心動的電視劇了」、「海成秀雅的敘事也很有意思」、「兩個人演技也很好，默契也很好」、「你們倆快點交往」、「秦基周真的是太可愛了」、「我後悔爲什麼從來不知道徐康俊演技超讚」、「初戀敘事太棒了」、「又搞笑又有趣，是最近最有意思的電視劇」、「徐康俊和秦基周這個組合真的太棒了」、「海成秀雅兩個人的默契真的是最棒的ㅠㅠ」、「星期五什麼時候來」、「因爲喜歡徐康俊才看的，但秦基周太可愛了..」、「最近我只等著金土劇（五六播出）」等等。



劇中，徐康俊飾演裝成高中生的國情院王牌要員、秦基周飾演老師，想必大家都很好奇他們的真實年齡吧！徐康俊是1993年出生（31歲），而秦基周是1989年出生（36歲），她真的超級童顏完全看不出來啊～！小編再跟大家分享幾位，劇裡號稱26歲的高英勛（趙福來 飾）是1986年出生（38歲）、「前輩」朴美貞（尹可而 飾）是2000年出生（24歲）、安宥貞（朴世賢 飾） 是1998年出生（26歲），哪位是你覺得差最多的呢 XD



而《臥底高中》第8集發生校內成績造假的事件，海成和秀雅爲了揭開真相而積極行動。但...海成卻收到停止作戰的令命，到底誰是內鬼呢？還有秀雅也遭到襲擊，瞄準她的人是誰？背後隱藏的另一個反轉又是什麼，兩人會怎麼合作找到金塊？讓人好奇接下來的劇情發展。



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