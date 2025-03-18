【雷】《卧底高中》战斗升级！徐康俊发现自己被利用，国情院有内鬼

徐康俊、秦基周主演的《卧底高中》正在热播中，第7、8集收视率基本维持在了6%以上。

国家情报院「国内4组」的特工们在调查第三个怪谈时，发现海成在落地钟上录下的校歌竟然是四手联弹。为了找到怪谈线索，两人必须共同演奏校歌，在寻找合适的演奏者过程中，秀雅加入了他们，从而与国内4组展开紧密合作。特别是海成与秀雅展现出完美的团队默契，成功获取了校长朴宰文（朴真宇 饰）的指纹，解除了理事长办公室的保全系统。

盛大的「炳文高之夜」活动正式拉开帷幕。这一天高英勋（赵福来 饰）趁著徐明主（金信禄 饰）与家长们单独会面时，前往配电室切断电力。尽管海成与秀雅趁机行动，试图进入理事长办公室，电力却比预期更快恢复，令作战陷入危机。 为了解决这一突发状况，朴美贞（尹可尔 饰）与英勋拼尽全力上演即兴戏码，并为了吸引保安注意力，不惜大胆接吻。多亏美贞与英勋争取到的时间，海成和秀雅顺利抵达理事长办公室前。 然而，保安人员突然出现，被逼入绝境的两人不得不奋起战斗。 经过体能训练的他们联手击败保全，并成功闯入办公室。



海成意外得知震撼人心的真相，由於键盘故障，两人未能成功演奏校歌，只得匆忙离开理事长办公室。然而，海成在徐明主的电脑上删除浏览记录时，无意间发现了一份名为「作战计画书_卧底高校」的档，其中不仅包括活动作战计画，甚至还存有海成的个人档案...... 看到一切的海成陷入混乱，这才意识到自己正被徐明主利用，并且国情院内部存在内奸。



秀雅在经过一番犹豫后，最终访问韩承在（李贤昭 饰）掉落的名片上所写的网址，震惊地发现一份专门为VIP学生造假学校成绩得名单。秀雅将这一事实告诉了海成，海成意识到包括宥贞（朴世贤 饰）在内的普通学生们也可能受到影响，因此决定与秀雅联手调查造假事件。两人查明，徐明主通过操控学生成绩，从他们的家长那里获取教育城专案所需的资源。



然而，就在此时海成迎来了新的危机——上级下达中断任务的命令，他不得不离开学校。海成觉得，这项命令恰好在他们调查内申造假事件后突然到来，实在太过可疑。於是，他故意向徐明主暗示自己知道第四个怪谈的内幕，藉此试图留下来继续行动。

第8集结尾，秀雅发现李俊浩（卢钟贤 饰）也涉及造假案，於是匆忙赶往海成的家。可是不久之后秀雅竟被发现倒在地上，鲜血直流...... 《卧底高中》逢星期五、六在「黄Viu」上架，可免费追看剧集的最新中字。



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