BLACKPINK Jennie韓國公演惹爭議：最高票價22萬韓元、時長僅70分鐘，全程墨鏡擋眼對話寥寥

BLACKPINK成員Jennie近日發行單飛後首張正規專輯《Ruby》，昨晚在韓國舉辦單獨演唱會，因價格和時長等問題引發爭議。

《The Ruby Experience》是Jennie在韓國的首場單獨演唱會，門票價格分為4個檔位，從最低的14萬3千韓元到最高的22萬韓元不等，演出地點是仁川新建設的K-pop專用演出場地Inspire Arena。



演唱會上播放了新專輯的MV，Jennie帶來新專輯15首歌的表演，演出到45分鐘才開始問候、進行了5分鐘的talk，以上就是演唱會的全部內容。 甚至開場時Jennie遲到了10分鐘，整個演出70分鐘就結束。 當燈光亮起，很多觀眾感到詫異：「已經結束了嗎」「沒想到這樣就結束了」。 考慮到演出地點是在仁川，往返時間都比演出本身長很多。



不少記者對Jennie的首秀感到不滿意，稱她的唱功是一大強項，可惜現場AR聲音壓過了演唱; 作為表演重要部份的眼神，也因為在大部份表演中都戴著墨鏡而被遮擋。 韓媒指出，相同價位的演唱會一般都有2到3小時，如果本身歌曲數量不多，大多會翻唱其他歌手的作品或表演所屬組合的歌曲，但Jennie演唱會以紀念新專輯為名，連自己之前發的單曲都都沒有表演。



對於Jennie演唱會的安排，部份網友認為粉絲接受就沒問題，也有人表示公司缺乏誠意，即便粉絲心甘情願，也擔心其他公司效仿。

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