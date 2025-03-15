徐康俊被誇和金賽綸像新婚夫妻！立馬回應「她是未成年」，網友：「這才是正常的反應」

YouTube 頻道「橫豎研究所」10日轉達金賽綸遺屬的立場，主張金賽綸從未成年時期開始就與金秀賢交往約6年。當時金賽綸15歲，金秀賢27歲，這也掀起熱烈討論。

近日，X（舊推特）就網友網上傳2016年徐康俊和金賽綸在《演藝家中介》的採訪，當時兩人一起拍攝畫報，徐康俊穿著白色西裝、金賽綸則穿著粉紅色小禮服，記者就對他們就：「兩人好像新婚夫妻。」徐康俊馬上回應：「說什麼夫妻...人家是未成年耶」表現出驚訝的樣子。



這段影片近日又被翻出來，網友們也紛紛表示：「那樣說才是正確答案」、「一對比，就知道誰不正常」、「這才是正常的反應」、「不愧是徐康俊」、「記者的提問也有問題」、「那時候已經在交往了嗎，哈…」、「正確的三觀」、「徐康俊還比金秀賢小5歲」等等。

隨著爭議持續發酵，金秀賢昨日（15）也承認戀情，稱交往時間是2019年夏季至2020年秋季。而「橫豎研究所」昨日公開倆人新合照，有網友找出金秀賢穿的羽絨外套是2014年的款式，所戴的帽子是2015年末發行，還有網友表示那是他們公司給的贊助品，指出這款帽子金秀賢大概戴了兩個月就沒有戴了，因此金秀賢被質疑在交往時間線上說謊。



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