徐康俊被夸和金赛纶像新婚夫妻！立马回应「她是未成年」，网友：「这才是正常的反应」

YouTube 频道「横竖研究所」10日转达金赛纶遗属的立场，主张金赛纶从未成年时期开始就与金秀贤交往约6年。当时金赛纶15岁，金秀贤27岁，这也掀起热烈讨论。

近日，X（旧推特）就网友网上传2016年徐康俊和金赛纶在《演艺家中介》的采访，当时两人一起拍摄画报，徐康俊穿著白色西装、金赛纶则穿著粉红色小礼服，记者就对他们就：「两人好像新婚夫妻。」徐康俊马上回应：「说什么夫妻...人家是未成年耶」表现出惊讶的样子。



这段影片近日又被翻出来，网友们也纷纷表示：「那样说才是正确答案」、「一对比，就知道谁不正常」、「这才是正常的反应」、「不愧是徐康俊」、「记者的提问也有问题」、「那时候已经在交往了吗，哈…」、「正确的三观」、「徐康俊还比金秀贤小5岁」等等。

随著争议持续发酵，金秀贤昨日（15）也承认恋情，称交往时间是2019年夏季至2020年秋季。而「横竖研究所」昨日公开俩人新合照，有网友找出金秀贤穿的羽绒外套是2014年的款式，所戴的帽子是2015年末发行，还有网友表示那是他们公司给的赞助品，指出这款帽子金秀贤大概戴了两个月就没有戴了，因此金秀贤被质疑在交往时间线上说谎。



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