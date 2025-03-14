韓律師稱金秀賢交往未成年人不犯罪，嘗禁果也免受制裁：N號房事件前「滿13歲就合法」

金秀賢近日被爆與已故演員金賽綸從女方未成年開始交往6年，所屬社在女方無穩定收入狀態下追討7億韓元債款，間接導致女方輕生，形象極速下跌。 有分析稱他可能需要支付數百億違約金給廣告商，但韓國律師認為，金秀賢實際上沒有觸犯法律，所以廣告商很難提出索賠。

韓國ENT律所的姜振碩（音）律師表示，金秀賢或許受到道義層面的譴責，但道義標準與法律標準不能混為一談，單純與未成年人交往難以被視為犯罪行為，且目前事實關係尚不明確，所以廣告商即便形象受損，也很難向他追責。

YH&CO律所的代表律師李龍海（音）則指出，能否索賠關鍵在於代言合約是否寫明「需確定有罪」，因為與未成年人交往本身並不構成犯罪，若有相關條款，則很難要求金秀賢賠償違約金。 而假若合約包含「引發社會爭議時需支付違約金」，那麼社會爭議的定義十分模糊，如果雙方是自願戀愛則很難判定屬於社會爭議，仍需持續關注事態發展。



根據韓國現行法律，與16歲以下未成年人發生關係均視為準強姦行為，但要注意，這是2020年新修的法令，在那之前的標準是「13歲以下未成年人」。 2020年5月，韓國國會通過N號房防治法，包括將最低合法性交年齡從13歲提高至16歲。 根據法律的不溯及既往原則，如果金秀賢是在2020年5月之前與金賽綸交往，且女方滿13歲（遺屬主張的年齡是15歲），那麼即使兩人之間曾發生性關係，金秀賢也不會受到法律懲罰。

此外，韓國YouTube頻道「橫豎研究所」於本月10日爆料稱，金賽綸從15歲開始與金秀戀愛賢長達6年，並陸續公開多張親密自拍合照、金秀賢在軍中寫給金賽綸的手寫信，以及所屬社發給金賽綸要求償還7億韓元的存證信函等等。 對此，金秀賢所屬社Goldmedalist表示均為毫無根據的謠言，並於今日上午宣佈，將在下週發佈正式聲明，「基於明確的證據澄清事實」。

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