韩律师称金秀贤交往未成年人不犯罪，尝禁果也免受制裁：N号房事件前「满13岁就合法」

金秀贤近日被爆与已故演员金赛纶从女方未成年开始交往6年，所属社在女方无稳定收入状态下追讨7亿韩元债款，间接导致女方轻生，形象极速下跌。 有分析称他可能需要支付数百亿违约金给广告商，但韩国律师认为，金秀贤实际上没有触犯法律，所以广告商很难提出索赔。

韩国ENT律所的姜振硕（音）律师表示，金秀贤或许受到道义层面的谴责，但道义标准与法律标准不能混为一谈，单纯与未成年人交往难以被视为犯罪行为，且目前事实关系尚不明确，所以广告商即便形象受损，也很难向他追责。

YH&CO律所的代表律师李龙海（音）则指出，能否索赔关键在於代言合约是否写明「需确定有罪」，因为与未成年人交往本身并不构成犯罪，若有相关条款，则很难要求金秀贤赔偿违约金。 而假若合约包含「引发社会争议时需支付违约金」，那么社会争议的定义十分模糊，如果双方是自愿恋爱则很难判定属於社会争议，仍需持续关注事态发展。



根据韩国现行法律，与16岁以下未成年人发生关系均视为准强奸行为，但要注意，这是2020年新修的法令，在那之前的标准是「13岁以下未成年人」。 2020年5月，韩国国会通过N号房防治法，包括将最低合法性交年龄从13岁提高至16岁。 根据法律的不溯及既往原则，如果金秀贤是在2020年5月之前与金赛纶交往，且女方满13岁（遗属主张的年龄是15岁），那么即使两人之间曾发生性关系，金秀贤也不会受到法律惩罚。

此外，韩国YouTube频道「横竖研究所」於本月10日爆料称，金赛纶从15岁开始与金秀恋爱贤长达6年，并陆续公开多张亲密自拍合照、金秀贤在军中写给金赛纶的手写信，以及所属社发给金赛纶要求偿还7亿韩元的存证信函等等。 对此，金秀贤所属社Goldmedalist表示均为毫无根据的谣言，并於今日上午宣布，将在下周发布正式声明，「基於明确的证据澄清事实」。

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