徐睿知否认是「金赛纶恋情第三者」！首度回应与金秀贤兄弟交往传闻：「没有任何关系... 我也是人，真的很疲惫」

今日，演员徐睿知在粉丝官咖PO文，首次对於与金秀贤及其表哥的恋情传闻做出澄清，否定网友对於她「介入金秀贤&金赛纶恋情」的质疑。

有网友在徐睿知IG留言区写道：「姐姐，金秀贤在调整恋爱状态的时候劈腿了吗？ 请不要让我们第二次失望。刚刚在TikTok读到新闻了。」徐睿知将该留言截图PO到粉丝官咖，并写道：「我也是人，真的觉得很疲惫、吃力、厌烦、悲伤，甚至窒息。 我一直忍耐、再忍耐... 不知不觉在这条评论下回覆了，后来又删除了。」

徐睿知继续写道：「现在真的希望大家能适可而止。 我与他和他的哥哥完全没有任何关系。 我甚至不明白为什么要为此做出解释，但今天真的觉得很郁闷。」



서예지님 응원 많이 해줍시다 pic.twitter.com/h5lAsFwySI — 마뮤 (@mamyu1490796) March 13, 2025

此外，徐睿知曾在2020年与金秀贤合作出演tvN电视剧《虽然是精神病但没关系》，并签约金秀贤与表哥合作创立的经纪公司Goldmedalist。 网上一直有传徐睿知与金秀贤和表哥李沙朗都有一腿，随著近日媒体爆出金秀贤从2015年至2019年都在和金赛纶交往，遂有网友怀疑徐睿知是金秀贤与金赛纶之间的第三者。



不仅如此，网友还指出Goldmedalist对旗下女演员似乎一直缺乏保护。 2021年4月，D社爆料徐睿知曾与演员金正贤交往，2018年金正贤与徐玄拍戏时态度冷淡、令徐玄十分受伤，正是因为徐睿知在幕后操控的缘故。 在徐睿知遭到媒体斥责时，Goldmedalist没有做出积极的道歉或维护动作，徐睿知新剧《夏娃》开播时亦没有进行宣传，2023年合约到期便不再续约。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻