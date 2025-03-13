憑出道曲〈Really Like You〉爆紅的韓國新生代歌手GYUBIN 5.10 澳門首辦FanCon

年僅18歲的韓國新生代歌手GYUBIN，去年以一曲〈Really Like You〉迅速在網上爆紅，瞬間成為 IG Reels 的人氣歌曲，更讓她一躍成為備受矚目的韓國新人歌手之一。

GYUBIN憑藉甜美的嗓音、出色的演唱實力以及亮眼的外表，因此獲封「小IU」的外號。從小，她就將IU視為偶像，經常翻唱IU的歌曲，這些翻唱作品在網上廣受好評，也為她積累了大量人氣。

GYUBIN從小學開始擔任YouTuber，她與妹妹一起翻唱韓國女團Red Velvet的〈Psycho〉，該影片的觀看次數超過600萬次，吸引了許多韓國偶像經紀公司的關注。然而，GYUBIN並未選擇以女團成員的身份出道，而是堅持以個人歌手的身份發展。她一直習慣自己創作音樂，希望能擁有自己的創作歌曲。因此，她選擇了當前的經紀公司LIVEWORKS COMPANY，並於2024年正式出道，憑藉出道曲〈Really Like You〉迅速獲得大眾的喜愛。隨後推出的單曲〈Start to Shine〉和〈Satellite〉也獲得了熱烈反響。

於今年2月，GYUBIN發行了首張EP《Flowering》，她不僅參與了所有歌曲的作詞作曲，更展現了她在音樂創作上的才華與潛力。主打歌〈LIKE U 100〉以其清爽輕快的旋律和活潑的節奏，完美契合了GYUBIN清新自然的形象，讓人耳目一新。此次主打歌也在音源榜持續上升中！

同時，為了更好地與來自世界各地的粉絲互動，GYUBIN特別學習了英語，並在直播時用英文回應海外粉絲，展現了她對粉絲的寵愛與重視。

GYUBIN將於2025年5月10日在「澳門銀河」- G Box舉行她的首場FanCon in Macau >！票價由港幣/澳門幣888元起，門票已於2025年3月7日（星期五）中午12點在銀河票務 www.galaxyticketing.com 及大麥網 damai.cn 正式公開發售。想在現場聽到GYUBIN演唱熱門歌曲〈Really Like You〉和〈Satellite〉的Really（官方粉絲稱號），千萬不要錯過這次在澳門舉行的FanCon！





< GYUBIN First Fan Con in Macau >



日期：2025年5月10日(星期六)

時間：晚上6點

地點：「澳門銀河」- G Box

票價：港幣HKD / 澳門幣MOP $1,288/ $888

公開發售：2025年3月7日（星期五）中午12點起

訂購網站：銀河票務 - www.galaxyticketing.com / 大麥 - https://www.damai.cn

主辦單位：萬星國際娛樂文化

經紀公司：LIVEWORKS COMPANY

- 詳情請留意主辦方公告.

- 主辦方保留活動異動之權利.

- 福利中獎名單將於活動前一天公佈.

粉絲福利詳情：

$1,288門票：HI-TOUCH（全體）、團體合照1:6（全體）、SOUND CHECK（全體）、親筆簽名拍立得（40名）、親筆簽名海報（200名）、官方海報（全體）、官方明信片（全體）

$888門票：HI-TOUCH（全體）、團體合照1:8（全體）、親筆簽名拍立得（10名）、官方海報（全體）、官方明信片（全體）





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