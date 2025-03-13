SEVENTEEN小分隊 Hoshi & Woozi 今天登上打歌舞台《M Countdown》展現獨特「同齡好友」魅力！

Hoshi & Woozi 全新小分隊無論何時何地都充滿自信，除了主打歌〈同齡人〉外，還公開了收錄曲〈STUPID IDIOT〉的特別影片。

人氣男團 SEVENTEEN 的成員 Hoshi 跟 Woozi 組成全新特別小分隊，以「真摯好友的化學反應」成功俘獲全球粉絲的心。



▼〈同齡人〉MV：



此外，官方在昨晚公開了首張單曲專輯《BEAM》收錄曲〈STUPID IDIOT〉的特別影片，呈現了兩人自在又充滿自信的愉快故事。他們滿懷期待地精心打扮後前往夜店，卻遇到與想像中不同的突發狀況。然而，即使面對意料之外的情境，他們依然保持樂觀，用自己的方式享受這場狂歡派對。

▼〈STUPID IDIOT〉特別影片：



影片中，Hoshi 和 Woozi 隨時隨地都展現自信風采。在一群穿著黑白灰等低調色系的人群中，他們以繽紛鮮豔的服裝顯得格外突出，彷彿是「怪咖」一般。然而，他們絲毫不在意他人眼光，自然地散發出屬於自己的魅力。



兩人截然不同的個性對比更是一大看點。Hoshi 在夜店興奮地鑽研舞蹈與 DJ 技巧，而一旁的 Woozi 則捂住耳朵，僅僅點頭附和。這種反差萌的角色設定，加上兩人默契十足的搞笑演繹，讓粉絲們紛紛留言：「夢幻組合！」、「Hoshi & Woozi 的音樂風格超有辨識度！」、「這個組合太可愛了」在粉絲間反應相當熱烈。



兩人還將在今天（13 日） 登上 Mnet 音樂節目《M Countdown》，首度公開主打歌〈同齡人〉的舞台表演。兩人的歌唱和舞蹈實力都相當卓越，因此外界對他們將帶來的嶄新表演更是充滿期待。

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