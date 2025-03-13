凭出道曲〈Really Like You〉爆红的韩国新生代歌手GYUBIN 5.10 澳门首办FanCon

年仅18岁的韩国新生代歌手GYUBIN，去年以一曲〈Really Like You〉迅速在网上爆红，瞬间成为 IG Reels 的人气歌曲，更让她一跃成为备受瞩目的韩国新人歌手之一。

GYUBIN凭藉甜美的嗓音、出色的演唱实力以及亮眼的外表，因此获封「小IU」的外号。从小，她就将IU视为偶像，经常翻唱IU的歌曲，这些翻唱作品在网上广受好评，也为她积累了大量人气。

GYUBIN从小学开始担任YouTuber，她与妹妹一起翻唱韩国女团Red Velvet的〈Psycho〉，该影片的观看次数超过600万次，吸引了许多韩国偶像经纪公司的关注。然而，GYUBIN并未选择以女团成员的身份出道，而是坚持以个人歌手的身份发展。她一直习惯自己创作音乐，希望能拥有自己的创作歌曲。因此，她选择了当前的经纪公司LIVEWORKS COMPANY，并於2024年正式出道，凭藉出道曲〈Really Like You〉迅速获得大众的喜爱。随后推出的单曲〈Start to Shine〉和〈Satellite〉也获得了热烈反响。

於今年2月，GYUBIN发行了首张EP《Flowering》，她不仅参与了所有歌曲的作词作曲，更展现了她在音乐创作上的才华与潜力。主打歌〈LIKE U 100〉以其清爽轻快的旋律和活泼的节奏，完美契合了GYUBIN清新自然的形象，让人耳目一新。此次主打歌也在音源榜持续上升中！

同时，为了更好地与来自世界各地的粉丝互动，GYUBIN特别学习了英语，并在直播时用英文回应海外粉丝，展现了她对粉丝的宠爱与重视。

GYUBIN将於2025年5月10日在「澳门银河」- G Box举行她的首场FanCon in Macau >！票价由港币/澳门币888元起，门票已於2025年3月7日（星期五）中午12点在银河票务 www.galaxyticketing.com 及大麦网 damai.cn 正式公开发售。想在现场听到GYUBIN演唱热门歌曲〈Really Like You〉和〈Satellite〉的Really（官方粉丝称号），千万不要错过这次在澳门举行的FanCon！





< GYUBIN First Fan Con in Macau >



日期：2025年5月10日(星期六)

时间：晚上6点

地点：「澳门银河」- G Box

票价：港币HKD / 澳门币MOP $1,288/ $888

公开发售：2025年3月7日（星期五）中午12点起

订购网站：银河票务 - www.galaxyticketing.com / 大麦 - https://www.damai.cn

主办单位：万星国际娱乐文化

经纪公司：LIVEWORKS COMPANY

- 详情请留意主办方公告.

- 主办方保留活动异动之权利.

- 福利中奖名单将於活动前一天公布.

粉丝福利详情：

$1,288门票：HI-TOUCH（全体）、团体合照1:6（全体）、SOUND CHECK（全体）、亲笔签名拍立得（40名）、亲笔签名海报（200名）、官方海报（全体）、官方明信片（全体）

$888门票：HI-TOUCH（全体）、团体合照1:8（全体）、亲笔签名拍立得（10名）、官方海报（全体）、官方明信片（全体）





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