柳演錫被指逃稅70億，歷代最高數額震驚網友！本尊已提出異議：「稅法解釋分歧」

演員柳演錫年初剛因電視劇《現在撥打的電話》在全亞洲人氣飆升，前不久韓國稅務廳對他進行了高強度的稅務調查，近期通知追繳稅款70億韓元，是韓國藝人中最高額的紀錄。 對此，柳演錫表示雙方對於稅法的解釋存在分歧，將積極配合調查。

柳演錫2015年創立了自己擔任代表的「Forever Entertainment」公司，稅務廳認為成立過程中存在納稅問題，因此展開調查。

對此，柳演錫已提出異議，並於今年1月申請了「課稅前適法性審查」，希望在審查中積極說明情況、糾正課稅金額，並預計最終追繳稅款將從70億韓元下降至30億韓元左右。 該審查是納稅人對課稅機關處置提出異議的程序，由內外部委員共同審議並作出判斷。



柳演錫所屬社King Kong by Starship表示，本次爭議源於稅務代理人與課稅機關之間對稅法的解釋與適用存在分歧。 柳演錫運營的法人公司負責開發製作YouTube內容，並以此為基礎拓展附加事業及餐飲事業，此前稅務代理人已將過去5年的收入申報為法人收益。 但是，國稅廳認為法人公司收入應繳納所得稅而非法人稅，因此額外徵收個人所得稅。

柳演錫方面強調，柳演錫一直誠實履行納稅義務，今後也將作為國民的一員遵守法律，盡到應有的責任。

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