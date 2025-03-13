SEVENTEEN小分队 Hoshi & Woozi 今天登上打歌舞台《M Countdown》展现独特「同龄好友」魅力！

Hoshi & Woozi 全新小分队无论何时何地都充满自信，除了主打歌〈同龄人〉外，还公开了收录曲〈STUPID IDIOT〉的特别影片。

人气男团 SEVENTEEN 的成员 Hoshi 跟 Woozi 组成全新特别小分队，以「真挚好友的化学反应」成功俘获全球粉丝的心。



▼〈同龄人〉MV：



此外，官方在昨晚公开了首张单曲专辑《BEAM》收录曲〈STUPID IDIOT〉的特别影片，呈现了两人自在又充满自信的愉快故事。他们满怀期待地精心打扮后前往夜店，却遇到与想像中不同的突发状况。然而，即使面对意料之外的情境，他们依然保持乐观，用自己的方式享受这场狂欢派对。

▼〈STUPID IDIOT〉特别影片：



影片中，Hoshi 和 Woozi 随时随地都展现自信风采。在一群穿著黑白灰等低调色系的人群中，他们以缤纷鲜艳的服装显得格外突出，彷佛是「怪咖」一般。然而，他们丝毫不在意他人眼光，自然地散发出属於自己的魅力。



两人截然不同的个性对比更是一大看点。Hoshi 在夜店兴奋地钻研舞蹈与 DJ 技巧，而一旁的 Woozi 则捂住耳朵，仅仅点头附和。这种反差萌的角色设定，加上两人默契十足的搞笑演绎，让粉丝们纷纷留言：「梦幻组合！」、「Hoshi & Woozi 的音乐风格超有辨识度！」、「这个组合太可爱了」在粉丝间反应相当热烈。



两人还将在今天（13 日） 登上 Mnet 音乐节目《M Countdown》，首度公开主打歌〈同龄人〉的舞台表演。两人的歌唱和舞蹈实力都相当卓越，因此外界对他们将带来的崭新表演更是充满期待。

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