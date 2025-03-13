「全球熱門KPOP歌曲製造機」女團aespa榮獲日本金唱片大獎2025雙冠王，強勢登頂！

SM旗下人氣女團 aespa 在日本也展現了「KPOP熱曲製造機」的強勢影響力，榮獲日本金唱片大獎 2025 的兩冠王。

根據日本唱片協會於 12 日公佈的「第 39 屆日本金唱片大獎」得獎名單，aespa 榮獲 「年度最佳新人」及「最佳三大新人」兩項大獎，成功奪下雙冠王。



aespa 於去年 7 月 3 日以單曲〈Hot Mess〉正式在日本出道，並舉辦了兩次亞洲群回演唱會，更憑藉成為海外女子藝人中首組連續兩年進軍東京巨蛋的團體，創下全席售罄的紀錄，證明了她們在當地的超高人氣。



此外，aespa 在過去一年間憑藉首張正規專輯的雙主打曲〈Supernova〉和〈Armageddon〉，以及第五張迷你專輯《Whiplash》，連續三次締造「超級熱門」佳績，不僅橫掃韓國各大音樂頒獎典禮，還榮獲 「美國公告牌女性音樂盛典 2025」（Billboard’s Women in Music 2025）年度最佳團體獎，此次更在「日本金唱片大獎」再添榮耀，展現全球性的獲獎氣勢。



此外，aespa 預計於 8 月登上日本年度大型都市音樂節《SUMMER SONIC 2025》東京場（吸引超過 20 萬人參與），以其獨特的舞台表現與「金屬感」音樂風格，為音樂節增添亮點，備受期待。



aespa 於 12 日（當地時間）結束馬德里演唱會後，正式完成歐洲巡演，並將於 15、16 日兩天在首爾奧林匹克公園 KSPO DOME 舉行安可演唱會《2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - ENCORE》，與粉絲再度相聚。



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