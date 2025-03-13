「全球热门KPOP歌曲制造机」女团aespa荣获日本金唱片大奖2025双冠王，强势登顶！

SM旗下人气女团 aespa 在日本也展现了「KPOP热曲制造机」的强势影响力，荣获日本金唱片大奖 2025 的两冠王。

根据日本唱片协会於 12 日公布的「第 39 届日本金唱片大奖」得奖名单，aespa 荣获 「年度最佳新人」及「最佳三大新人」两项大奖，成功夺下双冠王。



aespa 於去年 7 月 3 日以单曲〈Hot Mess〉正式在日本出道，并举办了两次亚洲群回演唱会，更凭藉成为海外女子艺人中首组连续两年进军东京巨蛋的团体，创下全席售罄的纪录，证明了她们在当地的超高人气。



此外，aespa 在过去一年间凭藉首张正规专辑的双主打曲〈Supernova〉和〈Armageddon〉，以及第五张迷你专辑《Whiplash》，连续三次缔造「超级热门」佳绩，不仅横扫韩国各大音乐颁奖典礼，还荣获 「美国公告牌女性音乐盛典 2025」（Billboard’s Women in Music 2025）年度最佳团体奖，此次更在「日本金唱片大奖」再添荣耀，展现全球性的获奖气势。



此外，aespa 预计於 8 月登上日本年度大型都市音乐节《SUMMER SONIC 2025》东京场（吸引超过 20 万人参与），以其独特的舞台表现与「金属感」音乐风格，为音乐节增添亮点，备受期待。



aespa 於 12 日（当地时间）结束马德里演唱会后，正式完成欧洲巡演，并将於 15、16 日两天在首尔奥林匹克公园 KSPO DOME 举行安可演唱会《2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - ENCORE》，与粉丝再度相聚。



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