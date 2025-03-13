【專訪】徐康俊退伍後收到100多部劇本，選擇《臥底高中》的原因曝光！秦基周為了飾演老師做了很多準備

Viu Original原創動作韓劇《臥底高中》在上月21日開播，開播後也受到許多觀眾的喜愛。

《臥底高中》講述國家情報院王牌特工鄭海成（徐康俊 飾）在一次行動中意外破壞國家文物，為了將功補過，年過三十的他被安排偽裝成高中生潛入炳文高中，以追查高宗皇帝消失的十噸金塊下落...



KSD韓星網專訪兩位主演徐康俊和秦基周，一起來看看兩位演員為角色所做的準備，以及拍攝過程中的趣味點滴吧！

這次是退伍後的第一部電視劇，粉絲們也是相當期待，有沒有特別想對大家說的話？

徐康俊：「這是我退伍後睽違已久的第一部作品，我發現自己比起緊張，更是感到興奮，這說明我有多麼期待再次與觀眾和粉絲們見面。《臥底高中》是一部輕鬆有趣的劇，不需要過度思考就能享受其中。同時，它也帶來了許多感人的時刻與共鳴，整個演員與製作團隊都傾注最大的努力來呈現這部作品，希望大家多多期待！」

31歲的年紀重新穿上校服，回歸校園，是怎樣一種心情？會不會擔心有觀眾覺得你不合適？

徐康俊：「時隔多年再次穿上校服，剛開始的確有些尷尬。我甚至懷疑自己這個年紀還能不能駕馭得了，不過很快就習慣，還勾起許多童年的回憶。就像那些童年時光一樣，我覺得這部作品也將成為我珍貴的回憶。」



之前有新聞報導退伍後收到100多部劇本，為什麼會選擇這部作品？是哪裡吸引你呢？

徐康俊：「這部劇融合喜劇、動作、劇情與犯罪等多種元素，這點讓我特別感興趣。由於這是我退伍後的第一部作品，我不希望它過於沉重。我喜歡這部劇在輕鬆幽默的氛圍之下，還蘊含著深刻的訊息，這也是我認為最適合作為回歸之作的原因。」



這一次飾演私立高中的班主任「秀雅」，因為人物設定是熱愛學生的老師，拍攝中有沒有遇到有趣或特別印象深刻的事情？

秦基周：「站在教室前方的每一刻都深深烙印在我的記憶中。當我作為2-1班的班導師時，學生們用閃閃發亮的眼神看著我，那些時刻真的很特別，這些學生讓我真切地感受到自己像一位老師。」

對於老師這一角色的刻畫提前都做了哪些功課？（ex：教課的姿勢、黑板書寫等）

秦基周：「我特別注意了自己的語調，我覺得老師們一定有獨特的說話方式，於是我觀看許多真正教師拍攝的影片，仔細聆聽並研究他們在影片中的講解方式。」



不少人看到劇照覺得和徐康俊很有CP感，兩人第一次對戲會緊張嗎？什麽時候才開始親近起來的？

秦基周：「我們透過充分的排練來進行拍攝，在排練過程中，我們自然地分享對劇本和每個場景的想法，這使得合作變得順暢。我們是很好的搭檔，彼此相輔相成。有時候，即使沒有特意安排，一切都能完美契合，我相信這是因為我們對彼此都懷有尊重與體諒。」



希望通過這部劇向觀眾傳遞什麼樣的訊息？對妳個人有甚麼樣的啟發或影響嗎？

秦基周：「就個人而言，我希望能夠追隨秀雅的價值觀，特別是她對學校和教師角色的看法。」



《臥底高中》逢星期五、六 21:50 在「黃Viu」上架，可免費追看劇集的最新中字。

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