【快讯】歌手辉晟（辉星）今骤逝享年43岁，曾因滥用异丙酚触法一夕间跌落谷底

韩国知名歌手辉晟（原译辉星），稍早由经纪公司发布死讯，享年43岁。

辉晟经纪公司鸵鸟娱乐今（10）日对外表示：「今日（3月10日）所属艺人辉晟离开了我们。故人於首尔家中被发现无呼吸心跳，被判定死亡。突如其来的噩耗，包括遗属在内的鸵鸟娱乐同事艺人及职员们，都怀著悲痛心情哀悼故人。向给予辉晟无私支持与喜爱的粉丝们，传达遗憾消息深感痛心。为故人辉晟祈求冥福望其安息。」

「有关葬礼的内容将另行通知。为了陷入巨大冲击和悲伤的遗属，恳请克制未经确认的谣言和推测性报导。再次对故人的最后一程表示深切的哀悼。」



而据更早各大韩媒报导消息，警方和消防局透露辉晟（本名崔辉晟）确切是在今日下午约6时29分在家中发现晕倒，消防局到场时已确认死亡，且死亡一段时间了，未发现外部侵入等犯罪嫌疑，真正死因还待商榷。

辉晟在韩国歌坛曾有一席之地，名曲包括〈With Me〉、〈Even thought of marriage〉、〈Heartsore Story〉（feat.时为Beast成员的龙俊亨），也曾为各大韩剧演唱OST如《拥抱太阳的月亮》、《美女孔心》等剧OST。他还曾是许多名歌手的Vocal指导，如BIGBANG全体成员、2AM赵权、少女时代Sunny、SHINee钟铉与Key等等。

可惜，辉晟因非法习惯性使用异丙酚（俗称牛奶针），2020年起被以违反《毒品管制法》遭调查且起诉，隔年被判处有期徒刑1年得缓刑2年。辉晟因触法遭公众电视台封杀，演艺事业一落千丈。辉晟后续仍积极复出活动，但没想到，大众再次广泛听见他的消息是他的死讯，令人不胜唏嘘。不少粉丝、网友得知消息纷纷涌入其IG悼念。



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