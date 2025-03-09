【综合】《外伤重症中心》爆红全球，原作者只分到4000万韩元！Netflix签约模式「一刀切」买断版权，人气演员单集片酬8亿对比太强

Netflix原创剧《外伤重症中心》的原作者韩山李家公开了自己从该剧获得的收益，竟然不及主演级演员的十分之一，让不少人感到惊讶。

原作者总收入4000万韩元，不及主演十分之一

Netflix剧集《外伤重症中心》改编自韩山李家（Hansanleega，本名李洛俊）撰写的同名网路小说，讲述天才外科医生白江赫（朱智勋 饰）为重振外伤重症团队而奋斗的故事。 上月24日在 Netflix上线后迅速登上韩国观看排行榜第一名，并进入全球63个国家的TOP10，甚至超越《鱿鱼游戏》第二季夺下Netflix全球冠军，引起广泛关注。

作者韩山李家本人就是耳鼻喉科专科医师出身，创作的故事情节扎实、贴近医疗界现实，已成为明星网路小说作家。 近日他做客YouTube频道「作家朋友们」，透露称虽然剧集成功，但并未为他带来可观的收益：「包括签约金和票房分红在内，一共是4000万韩元。」



韩山李家解释道，签约金一共是5000万韩元，与制作公司和出版社按照一定比例分配后，大约剩下一半。 Netflix的分红模式又与众不同，是一次性支付制作费的5%，其中约1%属於韩山李家。 换句话说，如果制作费为200亿韩元，那么Netflix支付的总额为10亿韩元，其中只有一千几百万韩元归原作者所有。

然而，与原作者形成鲜明对比的是，Netflix主演级演员的单集片酬普遍已涨到4至5亿韩元，部份顶级演员的单集片酬甚至达到8亿韩元。 换言之，作为剧本核心的原作者，所得收益竟然不及主演级演员一集片酬的十分之一。

面对外界对於韩山李家靠这部剧一举致富的猜测，他幽默回应：「有人说我买了大楼，如果4000万韩元能买到大楼，请告诉我在哪里。」



Netflix买断式签约模式引质疑

这样的收益差距与Netflix的政策密切相关。 Netflix是一把双刃剑，一方面会投入巨额制作费、承担所有风险，保障制作公司不会亏损，但作为交换条件会独占版权，无论作品是否大卖，原作者与制作公司都无法获得额外收益。

Netflix投资《鱿鱼游戏》的制作费约为250亿韩元，根据《彭博社》获得的内部文件，该剧为Netflix创造的价值接近9亿美元（约 1.2 兆韩元），几乎是投资额的41.6倍。 然而业界推测，制作公司从Netflix收到的250亿韩元中，大约有200亿韩元用於制作成本，最终收益最多不超过50亿韩元，与Netflix的收入相比仅为 1/200。



被退到边缘的创作者

韩山李家深感被排除在电视剧制作过程之外：只拿到了前三集剧本，而且还是初稿、并非最终版本，无法参与谘询或剧本创作，能够参观拍摄现场也只是因为与Studio N有私交。对此，Netflix给出的理由是「原著作者介入会让进程变得复杂」。

《鱿鱼游戏》导演黄东赫拍摄第一季时因压力过大掉了8、9颗牙，而最终获得的酬劳，用他的话说只是够用程度：「Netflix并没有支付额外奖金，只是按照合约支付应得的费用。」黄东赫亲自撰写剧本，但目前对该作品已无任何权利，曾表示：「如果能回到过去，我不会这么做。」



关於保障创作者权益的尝试

然而，Netflix并非在所有国家都采用买断模式。法国政府规定Netflix只能独占版权3年，部份国家则透过著作权管理机构向创作者额外支付版权费。2023年初，黄东赫突然收到来自西班牙与阿根廷的数千万韩元款项，这是当地著作权机构根据《鱿鱼游戏》的观众数量支付的额外版权费，与Netflix支付的酬劳无关。

目前已有法国、义大利、西班牙、阿根廷、哥伦比亚、智利等28个国家制定了「公平报酬」的著作权法，向Netflix收取费用后，作为版权费额外支付给导演和作家。 韩国知识财产权专门律师南言浩表示，随著大型OTT出现，从业者之间的收益不均现象日益严重，为改善这一趋势，欧洲和南美纷纷制定了所谓的「追加报酬请求权」规定。 韩国制作者也因此受益，2023年2月，共有约五百多名韩国影视创作者获得了共计2.6亿韩元的额外收入。



但讽刺的是，韩国本身并无类似的法律，基於互惠主义原则，其他国家未来也可能无法再支付版权费。 业界推测，如果韩国立法保障创作者权益，每年可获得450亿韩元的版权收入，需支付的额度则仅为70亿韩元。 然而，相关法案在韩国国会中讨论已久，却迟迟没有进展。

关於《外伤重症中心》第二季，韩山李家称已经签约，条件与第一季相同。 韩山李家认为Netflix的交易十分公平，看到自己作品改编的影视剧获得成功更是一种荣幸，不会就此放弃写作：「因为我们是作家，一定会继续写下去。」



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