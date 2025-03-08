[有雷]沒人能阻擋這份愛〜《苦盡柑來遇見你》IU＋朴寶劍放棄夢想選擇相守的小夫妻奮鬥史好感人（EP.1–4）

[有雷]剛上線4集的《苦盡柑來遇見你》背景設定在1960年的濟州島，有著文學天賦的愛純（IU飾）生長於海女之家，雖然夢想著進入大學並脫離島上生活，但仍然選擇了愛情，與從小跟在她身邊打轉的梁寬植（朴寶劍飾）攜手共度人生。

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愛純從小家境貧困，媽媽擔任海女捕魚為生，家中賣魚的寬植則是從小就喜歡她，總是一語不發跟在她身後。愛純媽媽離世後，她為了脫離島上生活追求夢想，與寬植相約連夜離家出走，跳上了船前往釜山，想不到行李全被偷走，最後仍然是讓寬植母親將兩人領回了島上。



寬植的奶奶與母親試圖拆散兩人，將愛純介紹給島上有錢但想二婚的船長，寬植原本也被家人送上了船離開濟州，不過愛純仍然覺得不能與寬植分開，寬植看到來到港邊的愛純後，竟然跳下船直接游回島上，家中也就只好接受了兩人的婚事。婚後他們先是生下了一個女兒，但愛純又因沒有生下男丁而每日遭到婆家歧視，寬植一肩扛起帶著妻兒搬了出去，更加努力工作，愛純這才輾轉得知寬植出海工作還被惡船長欺負，甚至渾身是傷，心疼不已。



IU與朴寶劍的中年時期由文素利搭檔朴海俊飾演，劇情也時而從中年的愛純看著大女兒金明（IU飾）回想起過往的自己，選擇了愛情而放棄夢想，抱著女兒就像擁有全世界，而老是跟在她身後默默付出的寬植，為了給她安全感，也獨自扛下許多來自家中與外部的壓力，選擇了愛情而與現實對抗的小夫妻，令人相當感動。



也因為走過辛苦路，愛純從小也感受到母親對她的疼愛，希望她不要走上辛苦的海女之路，於是她也希望女兒能擁有自己想要的一切，不要像她這樣在家裡的廚房辛苦一輩子，並且放棄了讀書的夢想，本劇也演出了母親對子女的愛是代代相傳的，當了媽媽之後的她更有此體認。



寬植看似不擅表達，卻總能在關鍵時刻出現，並且永遠是愛純的神隊友。愛純提出離家出走，他也完全同意，當愛純在家中被婆婆與奶奶無視，他也告訴愛純隨時可以動手翻桌，其他交給他來解決，果真他帶著愛純離開家中，更是在外承受許多辛苦，滿身傷痕也不告訴老婆。



第四集結尾時，中年的愛純與寬植從女兒住處走出，兩人牽著手散步，寬植下了樓梯還得扶著腿，年輕時打拼的傷痕開始作祟了，愛純則未曾後悔自己年輕時的選擇，畫面相當令人動容，每對父母都是這樣的付出，不惜放棄夢想，只希望換來子女更順遂的生活。

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