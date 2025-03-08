這陣容讓人太期待！徐康俊＆李洙赫將特別出演《月刊男友》，與徐仁國＆Jisoo合作！
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這陣容讓人太期待！徐康俊＆李洙赫將特別出演《月刊男友》，與徐仁國＆Jisoo合作！

韓劇   2025年3月8日   星期六16:27   Yuan  

徐康俊、李洙赫（封面圖源：TVDaily）

Netflix 新劇《月刊男友》是部浪漫喜劇，講述因現實生活而疲憊不堪的網路漫畫PD「徐美萊」通過虛擬戀愛模擬實驗訂閱男友並體驗戀愛。

此前，歌手兼演員徐仁國、BLACKPINK 成員兼演員 Jisoo（金智秀）確定出演後，成為了話題。
（圖源：X@NetflixKR）

近日，有韓媒報導徐康俊、李洙赫將特別出演《月刊男友》。

有著「國民年下男」稱號的徐康俊，通過《奶酪陷阱》、《第3種魅力》、《WATCHER》、《天氣好的話，我會去找你》和《迷網追兇》不同的角色展現多樣的魅力。最近在《臥底高中》中飾演潛入學校的國情院要員「鄭海成」一角，不僅演技出眾，還以帥氣的外貌俘獲觀眾芳心。
（圖源：黃Viu煲劇平台《天氣好的話，我會去找你》）（圖源：黃Viu煲劇平台《臥底高中》）

以模特兒出道的李洙赫，高挑的身高、精緻五官、高冷氣質和有磁性的嗓音，受到不少觀眾喜愛。近年通過《還有明天》、《玩家2》、《于氏王后》等劇與觀眾見面，還出演《Project 7》、《Good Day》等綜藝，展現親切的魅力。另外，他與《月刊男友》的男主角徐仁國在《高校處世王》、《某一天滅亡來到我家門前》中都合作過，再次合作也備受關注！
（圖源：MBC《還有明天》劇照）（圖源：TEO）

另外，《月刊男友》由《酒鬼都市女人們》、《大力女子姜南順》、《因為不想吃虧》金政植導演執導，預計在明年上線。

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