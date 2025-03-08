[有雷]没人能阻挡这份爱〜《苦尽柑来遇见你》IU＋朴宝剑放弃梦想选择相守的小夫妻奋斗史好感人（EP.1–4）

[有雷]刚上线4集的《苦尽柑来遇见你》背景设定在1960年的济州岛，有著文学天赋的爱纯（IU饰）生长於海女之家，虽然梦想著进入大学并脱离岛上生活，但仍然选择了爱情，与从小跟在她身边打转的梁宽植（朴宝剑饰）携手共度人生。

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爱纯从小家境贫困，妈妈担任海女捕鱼为生，家中卖鱼的宽植则是从小就喜欢她，总是一语不发跟在她身后。爱纯妈妈离世后，她为了脱离岛上生活追求梦想，与宽植相约连夜离家出走，跳上了船前往釜山，想不到行李全被偷走，最后仍然是让宽植母亲将两人领回了岛上。



宽植的奶奶与母亲试图拆散两人，将爱纯介绍给岛上有钱但想二婚的船长，宽植原本也被家人送上了船离开济州，不过爱纯仍然觉得不能与宽植分开，宽植看到来到港边的爱纯后，竟然跳下船直接游回岛上，家中也就只好接受了两人的婚事。婚后他们先是生下了一个女儿，但爱纯又因没有生下男丁而每日遭到婆家歧视，宽植一肩扛起带著妻儿搬了出去，更加努力工作，爱纯这才辗转得知宽植出海工作还被恶船长欺负，甚至浑身是伤，心疼不已。



IU与朴宝剑的中年时期由文素利搭档朴海俊饰演，剧情也时而从中年的爱纯看著大女儿金明（IU饰）回想起过往的自己，选择了爱情而放弃梦想，抱著女儿就像拥有全世界，而老是跟在她身后默默付出的宽植，为了给她安全感，也独自扛下许多来自家中与外部的压力，选择了爱情而与现实对抗的小夫妻，令人相当感动。



也因为走过辛苦路，爱纯从小也感受到母亲对她的疼爱，希望她不要走上辛苦的海女之路，於是她也希望女儿能拥有自己想要的一切，不要像她这样在家里的厨房辛苦一辈子，并且放弃了读书的梦想，本剧也演出了母亲对子女的爱是代代相传的，当了妈妈之后的她更有此体认。



宽植看似不擅表达，却总能在关键时刻出现，并且永远是爱纯的神队友。爱纯提出离家出走，他也完全同意，当爱纯在家中被婆婆与奶奶无视，他也告诉爱纯随时可以动手翻桌，其他交给他来解决，果真他带著爱纯离开家中，更是在外承受许多辛苦，满身伤痕也不告诉老婆。



第四集结尾时，中年的爱纯与宽植从女儿住处走出，两人牵著手散步，宽植下了楼梯还得扶著腿，年轻时打拼的伤痕开始作祟了，爱纯则未曾后悔自己年轻时的选择，画面相当令人动容，每对父母都是这样的付出，不惜放弃梦想，只希望换来子女更顺遂的生活。

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