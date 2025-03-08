與粉絲相約今年也要常見面，FTISLAND宣布重返高流4/12再開唱！

時隔半年！韓國人氣樂團 FTISLAND 即將於 4 月 12 日重返高雄流行音樂中心舉辦《2025 FTISLAND LIVE ‘PULSE’ THE FINAL IN KAOHSIUNG》，演唱會門票將於 3 月 15 日上午 11 點在 ibon 售票網站及全臺 7-11 ibon 機台開賣，演唱會票價為 TWD 5,880 / TWD 4,880 / TWD 3,880 / TWD 2,880，另推出限量 VIP 套票 TWD 6,580 （含價值 TWD 5,880 票券乙張、特區優先入場資格、會前彩排福利、獨家小卡一組），凡於 3 月 24 日前購票者，還有機會在 3 月 29 日使用一元加購親筆簽名海報、會後歡送、親筆簽名拍立得等福利。

2024 年對於 FTISLAND 可說是忙碌而豐收的一年，除了發行正規七輯《Serious》，累積多年的音樂實力在睽違 8 年的正規專輯中再度展現地淋漓盡致，他們也展開亞洲巡迴演唱會，並參與多場音樂祭演出，讓更多的粉絲與觀眾能感受他們現場演出的魅力。去年 10 月 FTISLAND 就曾帶著巡迴演唱會《2024 FTISLAND LIVE ‘PULSE’ IN KAOHSIUNG》造訪高雄，不僅大讚臺灣場優秀，能夠將韓國場的舞台原汁原味呈現，更被臺灣 PRIMADONNA （粉絲名）準備的驚喜應援活動感動得在台上落淚。今年 1 月 FTISLAND 才又與同公司旗下樂團們一起以家族演唱會來臺演出，當時主唱李洪基就開心與粉絲們分享，去年和大家約好因此多次來臺，並承諾今年一樣會常常見面。隨著宣布將再次來臺舉辦專場演唱會，也足以見得 FTISLAND 對臺灣粉絲的深厚情誼。



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《2025 FTISLAND LIVE ‘PULSE’ THE FINAL IN KAOHSIUNG》



⛁ 活動時間 ⎪ 2025 年 4 月 12 日（六）5PM（實際以現場為準）

⛁ 活動地點 ⎪高雄流行音樂中心 海音館

⛁ 售票系統｜ibon 售票網站、 7-11 ibon 機台

⛁ 購票網站 ⎪ https://ibontw.com/CHILLIN_FTISLAND（建置完成後開啟）

⛁ 開賣時間｜3 月 15 日（六）11AM

⛁ 票價｜ TWD 5,880 / TWD 4,880 / TWD 3,880 / TWD 2,880

⁕ 限量 VIP 套票 TWD 6,580（含價值 TWD 5,880 票券乙張、特區優先入場資格、會前彩排福利、獨家小卡一組）。

⁕ VIP 特區套票 TWD 6,580 起始序號為各特區 1 號，特區 TWD 5,880 起始序號為各特區 251 號，VIP 特區套票與一般特區票種間無實體間隔，請依序號整隊入場。

⁕「2A」及「2E」區因位置較斜，可能發生因舞台設計需求導致主舞台及兩側螢幕部分視線遮蔽之情況，請務必考慮清楚後再購買該區域門票。

⛁ 粉絲福利加購時間｜3 月 29日（六）11AM

⛁ 主辦單位 ⎪ 希林國際 Chillin International、VIBE MAKER 希波企劃





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