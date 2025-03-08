这阵容让人太期待！徐康俊＆李洙赫将特别出演《月刊男友》，与徐仁国＆Jisoo合作！

Netflix 新剧《月刊男友》是部浪漫喜剧，讲述因现实生活而疲惫不堪的网路漫画PD「徐美莱」通过虚拟恋爱模拟实验订阅男友并体验恋爱。

此前，歌手兼演员徐仁国、BLACKPINK 成员兼演员 Jisoo（金智秀）确定出演后，成为了话题。



近日，有韩媒报导徐康俊、李洙赫将特别出演《月刊男友》。

有著「国民年下男」称号的徐康俊，通过《奶酪陷阱》、《第3种魅力》、《WATCHER》、《天气好的话，我会去找你》和《迷网追凶》不同的角色展现多样的魅力。最近在《卧底高中》中饰演潜入学校的国情院要员「郑海成」一角，不仅演技出众，还以帅气的外貌俘获观众芳心。



以模特儿出道的李洙赫，高挑的身高、精致五官、高冷气质和有磁性的嗓音，受到不少观众喜爱。近年通过《还有明天》、《玩家2》、《于氏王后》等剧与观众见面，还出演《Project 7》、《Good Day》等综艺，展现亲切的魅力。另外，他与《月刊男友》的男主角徐仁国在《高校处世王》、《某一天灭亡来到我家门前》中都合作过，再次合作也备受关注！



另外，《月刊男友》由《酒鬼都市女人们》、《大力女子姜南顺》、《因为不想吃亏》金政植导演执导，预计在明年上线。

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