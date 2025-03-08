与粉丝相约今年也要常见面，FTISLAND宣布重返高流4/12再开唱！

时隔半年！韩国人气乐团 FTISLAND 即将於 4 月 12 日重返高雄流行音乐中心举办《2025 FTISLAND LIVE ‘PULSE’ THE FINAL IN KAOHSIUNG》，演唱会门票将於 3 月 15 日上午 11 点在 ibon 售票网站及全台 7-11 ibon 机台开卖，演唱会票价为 TWD 5,880 / TWD 4,880 / TWD 3,880 / TWD 2,880，另推出限量 VIP 套票 TWD 6,580 （含价值 TWD 5,880 票券乙张、特区优先入场资格、会前彩排福利、独家小卡一组），凡於 3 月 24 日前购票者，还有机会在 3 月 29 日使用一元加购亲笔签名海报、会后欢送、亲笔签名拍立得等福利。

2024 年对於 FTISLAND 可说是忙碌而丰收的一年，除了发行正规七辑《Serious》，累积多年的音乐实力在睽违 8 年的正规专辑中再度展现地淋漓尽致，他们也展开亚洲巡回演唱会，并参与多场音乐祭演出，让更多的粉丝与观众能感受他们现场演出的魅力。去年 10 月 FTISLAND 就曾带著巡回演唱会《2024 FTISLAND LIVE ‘PULSE’ IN KAOHSIUNG》造访高雄，不仅大赞台湾场优秀，能够将韩国场的舞台原汁原味呈现，更被台湾 PRIMADONNA （粉丝名）准备的惊喜应援活动感动得在台上落泪。今年 1 月 FTISLAND 才又与同公司旗下乐团们一起以家族演唱会来台演出，当时主唱李洪基就开心与粉丝们分享，去年和大家约好因此多次来台，并承诺今年一样会常常见面。随著宣布将再次来台举办专场演唱会，也足以见得 FTISLAND 对台湾粉丝的深厚情谊。



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《2025 FTISLAND LIVE ‘PULSE’ THE FINAL IN KAOHSIUNG》



⛁ 活动时间 ⎪ 2025 年 4 月 12 日（六）5PM（实际以现场为准）

⛁ 活动地点 ⎪高雄流行音乐中心 海音馆

⛁ 售票系统｜ibon 售票网站、 7-11 ibon 机台

⛁ 购票网站 ⎪ https://ibontw.com/CHILLIN_FTISLAND（建置完成后开启）

⛁ 开卖时间｜3 月 15 日（六）11AM

⛁ 票价｜ TWD 5,880 / TWD 4,880 / TWD 3,880 / TWD 2,880

⁕ 限量 VIP 套票 TWD 6,580（含价值 TWD 5,880 票券乙张、特区优先入场资格、会前彩排福利、独家小卡一组）。

⁕ VIP 特区套票 TWD 6,580 起始序号为各特区 1 号，特区 TWD 5,880 起始序号为各特区 251 号，VIP 特区套票与一般特区票种间无实体间隔，请依序号整队入场。

⁕「2A」及「2E」区因位置较斜，可能发生因舞台设计需求导致主舞台及两侧萤幕部分视线遮蔽之情况，请务必考虑清楚后再购买该区域门票。

⛁ 粉丝福利加购时间｜3 月 29日（六）11AM

⛁ 主办单位 ⎪ 希林国际 Chillin International、VIBE MAKER 希波企划





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