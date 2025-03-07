Super Junior團綜《Super TV》新一季太可怕！說出口的幻想成真？是9人完整體！

對於Super Junior粉絲E.L.F.而言，今（7）日首個也是最好的消息，絕對是團體綜藝又要來了，是《Super TV》新一季！

SM娛樂今早發布消息，Super Junior將在本月21日推出實境綜藝節目《睜眼一看Super TV》，共10集，是《Super TV》自2018年一次推出兩季之後，實隔7年推出新一季。《Super TV》即Super Junior除了《SJ Returns》之外的招牌團綜，前兩季副標題「偶像瘋人秀」，則是「睜眼一看」。

▼2018第一季



▼2018第二季



▼2025新一季《睜眼一看Super TV》



前兩季「偶像瘋人秀」是Super Junior成員們模仿各種知名韓綜，還有和新一代女偶像的對決，新一季「睜眼一看」是什麼呢？根據官方介紹，《睜眼一看Super TV》是為Super Junior企劃的one & only hardcore（硬核）綜藝節目，主題是「20歲」成年的Super Junior在遵守諾言的宏大抱負下，成員們要團結起來一起逃離每次睜開眼睛就會改變的「言出必行世界」。

從Kuso模仿知名戀綜《我是Solo》開始，還有成為遊戲地獄的汗蒸幕、某成員的喬遷宴、自助旅行……等等，言出必行的活力內容，加上長年累積而成的Super Junior獨特化學反應，將成為節目的焦點。Super Junior今年逢出道20週年，首先帶來的就是招牌團綜，據公開的海報，海報上9人都有，是完整體！更令E.L.F.興奮且期待！

《睜眼一看Super TV》宣布的同時亦敲定好海內外播出平台，韓國本月21日起每週五中午OTT TVING上架，電視台Mnet則在晚間7點播出，海外由KOCOWA+（美洲、歐洲、大洋洲）、True Visions Now（泰國）、friDay影音（臺灣）、Channel Kon Prime Video India（印度）等OTT平台同步公開。據friDay影音貼文，節目台灣播出命名為《Woke Up to Super TV》。

《睜眼一看Super TV》首支預告更在稍早釋出，節目竟然收集了Super Junior成員們說過的「想一起做的未實現企劃」，包括厲旭說要像神話前輩一樣拍裸體寫真，銀赫說要去斷食院還說過想一起去「沒有希澈哥的希澈哥家」，真的是一言既出駟馬難追XDDD～！（部分回顧：〈Super Junior想一起做內視鏡吐真言、拍神話同尺度寫真！搞笑談話最後又是感人收場ㅠㅠ‎〉）



預告可見他們去了汗蒸幕，疑似是實現銀赫說要去斷食院的想法，還一起穿上校園制服拍照跳舞，9人為了逃離各種空間展開血腥(?)又甜蜜(?)的激烈戰爭！



記住節目就在本月21日播出，光看見9人完整體就讓韓國海內外E.L.F.們感動不已呢！SM娛樂官方還預告Super Junior為了紀念出道20週年，團綜之後還有展覽、專輯、快閃店、演唱會巡演等計畫！



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