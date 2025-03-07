IU瘦到33碼半還要減肥超苦惱：誰讓我一胖就先胖這裡啊

歌手兼演員IU一直給人以嬌小的印象，但即使是這樣的她為了上鏡需求也經常減肥，聽了原因之後不少觀眾都表示「藝人太難了」。

最近IU和朴寶劍為了宣傳新劇《苦盡柑來遇見你》一起作客了YouTube節目《藉口GO》，IU吐露了自己一胖就先胖臉的煩惱。 被問及「吃得不多嗎？」時IU回答：「以前真的很喜歡吃東西，但不知從什麼時候開始，食慾就減少了。」



MC劉在錫表示：「我記得IU的臉一直都是肉嘟嘟的。」 IU則回應：「沒錯，特別是我以前真的很喜歡甜食。 我是那種先從臉上開始長肉的體質，所以出道後一直因為臉上的肉而減肥。」隨後IU補充道：「不知從什麼時候開始，食慾變得比以前少了，胃口似乎也變小了。」據悉，體重在40公斤出頭的IU曾一度穿過比44碼（XS）還要小的33碼半。 （注：韓國服裝尺碼分為44、55、66，尺碼44的胸圍約80cm，腰圍約60cm）



像IU這樣，即使身材瘦削，卻依然因臉上長肉而苦惱的人其實不在少數，尤其10~20歲出頭的階段，由於生長過程中的脂肪積累，臉部可能會暫時變胖，俗稱「嬰兒肥」，若之後仍然臉上肉多，很可能是由於遺傳臉型或水腫所致。



不規律的飲食和高鹽飲食也會導致臉部浮腫，而水分攝取不足則會阻礙體內鈉的排出。 因此保持規律的飲食習慣和清淡飲食非常重要。 尤其是要避免甜食。 含有大量糖分的食物是導致肥胖的主要原因，過量攝取糖分會轉化為體內的中性脂肪，不僅會導致體重增加，還會使臉部發胖。

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