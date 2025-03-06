【韓網熱門】通過演員朴正民來看減肥的重要性！網友：幸福消失了

身材管理一直都是明星們的重要課題，近日有網友公開了演員朴正民的減肥前後對比照！

80kg時



瘦身17kg，體重為63kg時，一眼就覺得他很煩躁，肉眼可見的幸福時期是80kg時！他的身高為178cm！



韓國網友評論：

1. 對比太明顯了

2. 我還蠻喜歡他的顏值的，這也太極端了，哈哈哈哈哈

3. 我喜歡80kg

4. xx，熱死了，下圖感覺下一秒他就要罵出口了

5. 失去了幸福

6. 80kg也沒有想像中那麼笨重，只是臉上有點肉

7. 中和一下體重就好了

8. 敏感度+10000000

9. 其實上圖也看不出有80，不過63的時候看到了脖子

10. 下圖有一種0.1秒就能吵架的感覺，已經開始在準備了

11. 下圖的眼睛是：xx，你xxx在看什麼

12. 任誰看了都會覺得下圖的他缺碳水，很敏感

13. 不過最近他是2的狀態，很帥，雖然看上去脾氣很不好，果然人就是要瘦

14. 1很可愛

15. 之前不知道，他耳朵真大

16. 有演員的感覺必須是2

17. 作為人的話肯定是1比較好，但是演員必須是2，素人的話就作為人幸福地活著吧

18. 2一看就是很煩躁的狀態，笑死了

19. 80kg的幸福

20. 70-72kg應該比較合適，但80也不覺得很笨重，是因為本來身材就很瘦的原因嗎？

21. 80的時候有一種所有滿足於一切的感覺

原文：https://theqoo.net/square/3636260715

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