【韩网热门】通过演员朴正民来看减肥的重要性！网友：幸福消失了

身材管理一直都是明星们的重要课题，近日有网友公开了演员朴正民的减肥前后对比照！

80kg时



瘦身17kg，体重为63kg时，一眼就觉得他很烦躁，肉眼可见的幸福时期是80kg时！他的身高为178cm！



韩国网友评论：

1. 对比太明显了

2. 我还蛮喜欢他的颜值的，这也太极端了，哈哈哈哈哈

3. 我喜欢80kg

4. xx，热死了，下图感觉下一秒他就要骂出口了

5. 失去了幸福

6. 80kg也没有想像中那么笨重，只是脸上有点肉

7. 中和一下体重就好了

8. 敏感度+10000000

9. 其实上图也看不出有80，不过63的时候看到了脖子

10. 下图有一种0.1秒就能吵架的感觉，已经开始在准备了

11. 下图的眼睛是：xx，你xxx在看什么

12. 任谁看了都会觉得下图的他缺碳水，很敏感

13. 不过最近他是2的状态，很帅，虽然看上去脾气很不好，果然人就是要瘦

14. 1很可爱

15. 之前不知道，他耳朵真大

16. 有演员的感觉必须是2

17. 作为人的话肯定是1比较好，但是演员必须是2，素人的话就作为人幸福地活著吧

18. 2一看就是很烦躁的状态，笑死了

19. 80kg的幸福

20. 70-72kg应该比较合适，但80也不觉得很笨重，是因为本来身材就很瘦的原因吗？

21. 80的时候有一种所有满足於一切的感觉

原文：https://theqoo.net/square/3636260715

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