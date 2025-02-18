台灣演員王大陸逃兵疫被逮，事情也傳到韓國，韓網：才一年根本沒必要

台灣33歲演員王大陸據台灣媒體報導，花大錢佯裝有心臟疾病，騙過醫師以開出有利自己的診斷書，成功逃過兵疫，今（18日）遭檢警帶回後，新台幣15萬元交保。

由於王大陸曾以台灣電影《我的少女時代》在韓國擁有人氣，加上「逃兵疫」問題對韓國社會來說相當敏感，韓國媒體紛紛報導此事，許多韓國網友也知情了。



韓國媒體報導標題均直接提到王大陸「出示虛假醫療證明」，內容詳細引用台媒報導，提及王大陸等人是透過朋友聯絡到幫忙裝病的仲介，支付數十萬到數百萬報酬就為了逃兵役，也提到王大陸曾以大學延畢為由延後服役，過去就曾被質疑逃兵役，當時他回應「時間到了就會當」。各家報導亦說明台灣與韓國都是徵兵制度，服役時間一年，如果確定以虛假情事逃兵役，可處五年以下有期徒刑。



'나의 소녀시대' 대만 스타 왕다루, 병역기피 혐의로 체포https://t.co/7wzJXlk0aE — 연합뉴스 (@yonhaptweet) February 18, 2025

왕대륙, 병역 기피 혐의 체포…허위 의료 진단서 발급 의혹 #뉴스1 https://t.co/mACv4xaGRh — 뉴스1 (@News1Kr) February 18, 2025

X（原Twitter）不少韓國網友都關注此事，而Theqoo網友‎反應，大部分都覺得台灣兵役以比韓國短（韓國至少要1年6個月），留言「雖然會跟據年齡有差異，但最長一年，就直接去吧」、「年紀都那麼大了在幹嘛」、「到現在還沒服兵役？」、「時間很短就直接去啊，真是」、「就去吧，因一年就放棄人生嗎？」……等等，還有不少人想到當兵中、一樣在韓國有知名度的許光漢，「時間很短……許光漢都去了」、「居然還沒去，許光漢也很紅，但聽說入伍就暫停活動了」、「許光漢都去了他算什麼真是的，勝利也去了啊真可笑」。



說到勝利，因為王大陸過去曾在夜店和勝利同歡，一些韓媒報導王大陸逃兵直接將他以「勝利好友」冠名，不過王大陸曾在勝利出事（Burning Sun事件）後便撇清和勝利的關係。另外也有韓媒報導時提及王大陸曾和韓國演員姜漢娜傳緋聞‎。



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