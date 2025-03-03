《黑暗榮耀》「河度領」鄭星一不喊金憓秀「前輩」而是「姊姊」：想像妹妹一樣照顧她，期待和她合作羅曼史

《黑暗榮耀》第一、二部讓觀眾牢牢記住了「精英男」河度領的扮演者鄭星一，他也借該角色迎來事業巔峰，這次合作的前輩兼「青龍的女人」金憓秀。

《揭秘最前線》由金憓秀、鄭星一和朱鐘赫攜手主演，是韓國首部以電視台調查報導局為背景的真實辦公喜劇，講述為了追蹤連檢察機關和警察都無法解決的案件，調查報導節目組長和社會性為零的降落傘PD一起出生入死的採訪記。



最近接受韓媒採訪的鄭星一分享了自己拍攝期間與另外兩位主角的化學反應，「我和朱鍾赫一開始真的很快就熟悉了，因為現場我倆總是待在一起，（金）憓秀姐就說『你們倆像中學女生們一樣形影不離啊』，他們兩位都是非常好的人，非常善良。 現在我們也經常見面，每天都會聯繫。 憓秀姐是一個非常了不起的人，充滿愛心，總是關心我們。 她在演技上也給了很多幫助，鍾赫是個很善良的朋友。 我真的很想和他們再次合作。 現場和看劇時學到的東西是不同的，我們在看重播的時候又學到了很多。 雖然有些鏡頭被剪掉，但我們也很開心地觀看。」



鄭星一特別提到金憓秀：「她很愛與人相處，也喜歡很多人，一旦喜歡了就會全心全意地付出。 我收到了很多她送的東西，包括食物、圍巾、墨鏡，常常收到她送來的各種東西，除了物質上的幫助，精神上的支持也很多。 最讓我感動的其實是精神上的幫助。 比如說，第一次和這麼偉大的演員一起演戲，可能會很緊張和不安，但她總是稱讚我，鼓勵我，讓我能夠快速進入角色。 中間她還特意感謝我，她說當時有點不穩定，是我一直在支持她，穩住了中心，她很感謝我，雖然演員之間也會說『我這樣那樣，幸虧有你』，但像姐姐這樣的人其實並不需要做這些，但她還是會鼓勵我，讓我感覺非常溫暖。」

鄭星一還透露金憓秀有時像個孩子一樣天真，「她有時就像個孩子一樣，有些時候讓人覺得她好像不太成熟。 其實不是真的不成熟，而是會讓我想要像照顧妹妹一樣照顧她。 有時候她有些事做得不好，我就會想要幫她。 她很喜歡開玩笑，這也是為什麼大家都這樣說她。」



至於稱呼金憓秀為「姐姐」的原因，鄭星一解釋：「一開始我叫她『前輩』，但因為我有個姐姐，所以漸漸地就自然地叫她『姐姐』了。 鍾赫看到我這麼叫她，也說『那我也應該叫她姐姐』，就這樣我們很快就親近起來了。」



早前一次採訪中，鄭星一透露他很想與金憓秀一起拍浪漫愛情戲，「當時有人問我，如果再合作一次，會和誰（金憓秀、朱鍾赫）一起演，我就說『當然是和姐姐一起』，因為那樣就能拍浪漫戲了。 其實我從來沒想過，但因為這是我沒嘗試過的類型，所以我希望能夠試一試。 如果有機會參與激烈的浪漫愛情戲，我一定會願意嘗試，真的很想嘗試一下。」

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