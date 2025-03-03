【雷】《卧底高中》收视率走高！徐康俊秦基周打破「第8集定律」，第4集就亲上了（EP3、4）

《卧底高中》开播第二周收视率就突破8.3%，刷新自身最高收视率纪录，在一片好评中高歌猛进。

海成（徐康俊 饰）成功潜入高中，努力融入校园生活，却不料被诬陷是校暴者，污蔑者还是同桌东民（申俊航 饰）。 泰秀（张成范 饰）以东民奶奶要挟东民，令其冤枉海成，被抓住软肋的东民只能听从。 东民告诉海成「如果不冤枉你，他们就会让我奶奶一辈子待在监狱里。 在这种情况下，我还能怎么办？ 我不会打架，成绩一塌糊涂，被孤立，是个废物，我还能怎么办？ 你以为我没想过吗？ 要不要报警？ 要不要告诉老师？ 还是干脆拿刀杀了他？ 我一天幻想他死上几十次，甚至觉得监狱比学校还要轻松。 但如果我真的进去了，我奶奶怎么办？ 你知道最让人不甘心的是什么吗？ 现实不是童话。 我因为他受的伤和心理创伤，会一直像个失败者一样活著，而他却早就忘了欺负我的事，过著幸福的生活。」



因为东民和泰秀的「指认」，海成被传唤至校暴委员会。 为了证明泰秀参与赌博的事实，海成找到了运营赌博网站的具常泰社长（赵在允 饰），要求他出面作证，从而揭露了泰秀利用非法赌博网站的事实。 此外，东民又顺势揭发了泰秀过去的恶行，最终事情暂时告一段落。

与此同时，围绕炳文高中的第二个恐怖传闻也被揭开。 传言称，一名女学生因为嫉妒长期占据第一名的朋友，便将其从天台推下，谁知不久之后，这名杀害朋友的女学生也离奇死亡。 因此关於「钟声响起时，不要待在学校」的恐怖传闻在校园内蔓延，让人不寒而栗。



为了揭开其中的真相，海成调查了校内一楼的大型挂钟，并发现学生会室里也有一座相同的钟。 为了查明真相他决定成为学生会干部，以便进入学生会室调查，为了满足成为干部的条件之一——收集100名推荐人的签名，便与「国内4队」合作。

海成因为预备役训练的突发情况不得不缺勤，他以身体不适为藉口勉强度过了难关，但班主任吴秀雅（秦基周 饰）却因担心他，表示要家访，这让情况变得更加棘手。 然而，海成的生活档案上登记的住处——屋顶房里空无一物。 为了让房间看起来像是有人居住，「国内4队」展开了一场紧张忙乱的大作战。

就在美贞（尹可而 饰）和英勋（赵福来 饰）等人刚布置完房间，准备离开时，秀雅突然到达，众人情急之下躲进衣柜里。 秀雅因踩到地上的按摩球摔倒，而正对面的海成也一起倒下，两人意外亲吻。 而躲在衣柜里的美贞为了阻止英勋打喷嚏，直接堵住了他的嘴，结果英勋当场晕倒，跌出了衣柜，场面一度混乱......



《卧底高中》讲述了一名国家情报局特工为寻找失踪的金条而伪装成高中生潜入校园的故事。逢星期五、六 21:50 (KST) 在「黄Viu」上架，可免费追看剧集的最新中字。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻