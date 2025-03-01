強吻BTS Jin+發文炫耀「肌膚好嫩」，日本50代女粉絲遭立案調查！韓日國際刑警合作鎖定身份

BTS防彈少年團成員Jin在去年退伍後的粉絲活動中，遭一名日本女性突襲親吻，該女性目前因性騷擾嫌疑被韓國警方立案調查。

據首爾松坡警察署27日通報，50多歲的日本女性A某因涉嫌違反《性暴力處罰法》中「公眾密集場所猥褻罪」而被立案，並已要求其出席調查。

該事件發生於去年6月13日，即Jin退伍的第二天。 當時，他在首爾松坡區蠶室室內體育館舉辦擁抱會，與1000名粉絲近距離互動。 A某在活動中突然親吻Jin的臉頰，導致Jin露出尷尬且驚訝的表情，此舉引發性騷擾爭議。 事後，A某更在自己的部落格上寫道：「嘴唇碰到了他的脖子，肌膚非常柔嫩。」



事件曝光後，一名網友透過韓國「國民申訴網站」舉報，警方隨後展開調查，並與日本國際刑警組織合作確認了A某的身份，並於上月立案。 警方已多次要求A某出席調查，但對方尚未回應。

目前，警方正在考慮將Jin以受害者身份進行調查，以進一步釐清案情。

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