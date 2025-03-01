金宣虎和車銀優成為了一家人！與Fantagio簽約：「我們將全力支持他的多領域活動」

今天最新消息，演員金宣虎與ASTRO車銀優成為同門，加盟新公司 Fantagio 娛樂。

Fantagio 方面正式宣布：「演員金宣虎已與Fantagio簽訂專屬合約。」

隨後補充道：「金宣虎憑藉穩定的演技與獨特的魅力，在多個領域展開活動並備受喜愛。我們將全力支持他，讓他能夠在多樣的作品與領域中充分發揮實力。」

金宣虎於2009年透過舞台劇出道，之後陸續出演電視劇《金科長》、《瘋了，因為你！》、《百日的郎君》、《加油吧威基基2》、《抓住幽靈》、《Start-Up：我的新創時代》、《海岸村恰恰恰》、《暴君》等，展現亮眼表現。他亦透過導演朴勳政的電影《貴公子》踏足大銀幕，備受矚目。目前，他主演的Netflix新劇《這份愛可以翻譯嗎？》以及Disney+原創劇《魅惑》將會陸續公開。

另一方面，Fantagio旗下還包括演員白潤植、邕聖祐、男團ASTRO、ASTRO車銀優、BTOB李昌燮......等知名藝人。

【以下為官方立場的全文】

大家好，這裡是Fantagio。

演員金宣虎已與Fantagio簽訂專屬合約。

金宣虎憑藉穩定的演技與獨特的魅力，在多個領域展開活動並備受喜愛。我們將全力支持他，讓他能夠在多樣的作品與領域中充分發揮實力。

請大家今後也多多支持與喜愛成為Fantagio新成員的演員金宣虎。

謝謝大家。

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