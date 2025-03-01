被「tvN馬鈴薯纏住」的李先彬♥李光洙情侶檔！「因為馬鈴薯題材重疊，彼此都覺得很神奇」

李先彬「馬鈴薯研究員」、李光洙經營以「馬鈴薯」為主要食材的公司食堂，還剛好都是 tvN的，這也太巧了吧 XD

李先彬在新劇《愛情發芽中》（馬鈴薯研究所）中，飾演痴迷馬鈴薯的研究員「金美京」一角，個性豪放又灑脫的她，乍看之下像是村裡的無業遊民，但實際上是對馬鈴薯研究飽含真心的12年資深員工。



而「馬鈴薯」也讓人想到李先彬的男友李光洙，李光洙和都敬秀（D.O.）一起購買《一日三餐Light》的車勝元和柳海鎮收穫的10箱馬鈴薯，以耗盡這些馬鈴薯爲條件，通過《豆豆飯飯》經營公司內部食堂，展現眾多馬鈴薯料理。



同樣是 tvN，而且還是馬鈴薯爲素材的情況。在製作發佈會上，李先彬被問到在《愛情發芽中》公開之前，李光洙有沒有說過什麼鼓勵的話？李先彬表示：「平時彼此的會互相鼓勵，剛開始我覺得很神奇，在這麼多救荒作物中，怎麼這麼剛好和馬鈴薯有關，我還想過『 tvN 對馬鈴薯是有怨恨嗎』，所以我們有因為馬鈴薯這個相同點，在聊天的時候說過這個巧合挺神奇。」



主持人朴京林也說這可是大發的徵兆，李先彬就說：「不禁懷疑 tvN 最近是不是和馬鈴薯有關的都會大發，肯定和馬鈴薯有什麼不解之緣吧？」那就一起期待《愛情發芽中》可以創下好收視啦！

《愛情發芽中》以山谷馬鈴薯研究所為背景，講述人生以馬鈴薯為中心的研究員金美京（李先彬 飾），某天冷酷無情的資本主義蘇白皓（姜泰伍 飾）闖進她的生活，性格完全相反的一對男女之間像經過烘烤、油炸、燉煮般的火熱愛情，將在今晚（3月1日）正式首播。



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