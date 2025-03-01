IU&朴寶劍「同齡朋友」上節目《藉口GO》一搭一唱完美接話，劉在錫稱讚：默契也太好了吧～

【影片】兩人都是1993年生，所以相處起來很自在，IU與朴寶劍的新劇《苦盡柑來遇見你》也展開了宣傳活動，這次是上《藉口GO》和大神見面！談話過程的氣氛相當歡樂。

▼（影片06:19）聊到朴寶劍歌唱得好，有演音樂劇時的爆笑對話。兩人迅速接話，一點空檔都沒有，默契極佳。



IU：「（寶劍）歌唱得很好，鋼琴也彈得很好，他還出演音樂劇。」

劉在錫：「還有演音樂劇嗎？」

朴寶劍：「是，我還有演音樂劇，很抱歉沒有邀請你們。」

劉在錫：「聯繫方式都沒有要怎麼聯絡啊XD」

曹世鎬：「沒去看我們也很抱歉XDD」



IU：「那也要發個私訊邀請啊～」

朴寶劍：「（劉在錫）前輩不用社交平台啊～」

IU：「那也要親手寫個信過去啊～」

劉在錫：「IU好會（接話）啊~」

曹世鎬：「哇...這兩人的默契...」

劉在錫：「就是說啊...」



IU：「我們倆同齡」

劉在錫：「原來是朋友啊~~~」

▼之後，IU 很完整的介紹了新劇的簡介，聊到前輩們的演技想表達感嘆心情時！

（影片14:14）

IU：「真的...哈～（感嘆音）」拍拍一旁的寶劍：「你來說吧。」

朴寶劍：「哦.....不需要多說什麼。」一臉感嘆後忍不住爆笑

劉在錫：「讓你說點東西，你說無須多說嗎XDD 默契也太好了吧～」



▼早先預告釋出時，這一段IU說「我也當過班長」，之後強調品學兼優的朴寶劍是「碩士」各種反應，都相當可愛逗趣。



▼兩人重現當年一起拍廣告時唱的歌：「呼嚕嚕嚕～」也是默契絕佳！



Netflix 原創劇集《苦盡柑來遇見你》講述了出生於濟州島的「勇敢叛逆少女」愛純（IU 飾）與「憨直堅韌少年」寬植（朴寶劍 飾）充滿冒險的一生，他們在花開花落的四季交替中展開的動人故事，將於3月7日首播，每週上線4集，一共有16集。



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