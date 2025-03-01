被「tvN马铃薯缠住」的李先彬♥李光洙情侣档！「因为马铃薯题材重叠，彼此都觉得很神奇」

李先彬「马铃薯研究员」、李光洙经营以「马铃薯」为主要食材的公司食堂，还刚好都是 tvN的，这也太巧了吧 XD

李先彬在新剧《爱情发芽中》（马铃薯研究所）中，饰演痴迷马铃薯的研究员「金美京」一角，个性豪放又洒脱的她，乍看之下像是村里的无业游民，但实际上是对马铃薯研究饱含真心的12年资深员工。



而「马铃薯」也让人想到李先彬的男友李光洙，李光洙和都敬秀（D.O.）一起购买《一日三餐Light》的车胜元和柳海镇收获的10箱马铃薯，以耗尽这些马铃薯爲条件，通过《豆豆饭饭》经营公司内部食堂，展现众多马铃薯料理。



同样是 tvN，而且还是马铃薯爲素材的情况。在制作发布会上，李先彬被问到在《爱情发芽中》公开之前，李光洙有没有说过什么鼓励的话？李先彬表示：「平时彼此的会互相鼓励，刚开始我觉得很神奇，在这么多救荒作物中，怎么这么刚好和马铃薯有关，我还想过『 tvN 对马铃薯是有怨恨吗』，所以我们有因为马铃薯这个相同点，在聊天的时候说过这个巧合挺神奇。」



主持人朴京林也说这可是大发的徵兆，李先彬就说：「不禁怀疑 tvN 最近是不是和马铃薯有关的都会大发，肯定和马铃薯有什么不解之缘吧？」那就一起期待《爱情发芽中》可以创下好收视啦！

《爱情发芽中》以山谷马铃薯研究所为背景，讲述人生以马铃薯为中心的研究员金美京（李先彬 饰），某天冷酷无情的资本主义苏白皓（姜泰伍 饰）闯进她的生活，性格完全相反的一对男女之间像经过烘烤、油炸、炖煮般的火热爱情，将在今晚（3月1日）正式首播。



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