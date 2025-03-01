金宣虎和车银优成为了一家人！与Fantagio签约：「我们将全力支持他的多领域活动」

今天最新消息，演员金宣虎与ASTRO车银优成为同门，加盟新公司 Fantagio 娱乐。

Fantagio 方面正式宣布：「演员金宣虎已与Fantagio签订专属合约。」

随后补充道：「金宣虎凭藉稳定的演技与独特的魅力，在多个领域展开活动并备受喜爱。我们将全力支持他，让他能够在多样的作品与领域中充分发挥实力。」

金宣虎於2009年透过舞台剧出道，之后陆续出演电视剧《金科长》、《疯了，因为你！》、《百日的郎君》、《加油吧威基基2》、《抓住幽灵》、《Start-Up：我的新创时代》、《海岸村恰恰恰》、《暴君》等，展现亮眼表现。他亦透过导演朴勋政的电影《贵公子》踏足大银幕，备受瞩目。目前，他主演的Netflix新剧《这份爱可以翻译吗？》以及Disney+原创剧《魅惑》将会陆续公开。

另一方面，Fantagio旗下还包括演员白润植、邕圣佑、男团ASTRO、ASTRO车银优、BTOB李昌燮......等知名艺人。

【以下为官方立场的全文】

大家好，这里是Fantagio。

演员金宣虎已与Fantagio签订专属合约。

金宣虎凭藉稳定的演技与独特的魅力，在多个领域展开活动并备受喜爱。我们将全力支持他，让他能够在多样的作品与领域中充分发挥实力。

请大家今后也多多支持与喜爱成为Fantagio新成员的演员金宣虎。

谢谢大家。

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