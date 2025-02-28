宋仲基&千玗嬉愛情新劇《MY YOUTH》劇照首公開，浪漫氛圍超心動

JTBC今年也有不少新劇即將跟觀眾見面！宋仲基在《財閥家的小兒子》之後時隔3年回歸電視劇領域，牽手《雖然不是英雄》女主角千玗嬉主演新劇《My Youth》，今日首次公開劇照，浪漫氛圍感十足。

《My Youth》是一部感性浪漫劇，講述比他人晚一步開始平凡人生的宣佑海（宋仲基 飾），與為了自己的成功而不得不打破初戀平靜生活的成濟妍（千玗嬉 飾）之間的故事。

宋仲基飾演的宣佑海曾是知名童星，因爲大人們的慾望而失去光芒、逐漸被遺忘，如今過著小說家兼花藝師的生活，平靜地度過第二人生。 千玗嬉飾演娛樂公司經理成濟妍，幼年過著富裕的生活、後來家道中落，現在只關注成功。 時隔十多年，兩人與人生最黑暗時期支撐自己的初戀重逢，再度譜寫一段美好歲月，為觀眾帶來溫暖與感動。



該劇由曾執導《柔美的細胞將自己》的李尚燁導演、《乘著白色汽車的女人》的高慧珍導演聯合執導，並由《奔向愛情》的朴時玄編劇執筆。 演員陣容包括宋仲基、千玗嬉、李宙明、徐志焄等，令人期待。

此外，JTBC電視台為了回應觀眾對 JTBC 戲劇的關注與喜愛，將於 3 月 1 日播出特別節目《JTBC 戲劇黃金陣容》，公開全新劇集《談判的技術》、《比天堂更美麗》、《Good Boy》、《My Youth》、《善良的男人》的精華片段，讓觀眾可以搶先欣賞劇情精華，並聆聽演員們親自介紹作品的故事與亮點。

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