NJZ開設多平台官方社群帳號+發佈影片，ADOR回應：「未經事先協商，皆屬違約」

27日，NJZ方面透過新開設的官方IG宣布，已開設以「NJZ」為名的TikTok、X（前Twitter）和YouTube官方帳號，正式展開團體宣傳活動。

同時，NJZ還通過IG公開了一段影片，影片中展示了以成員英文名字首字母設計的動物造型餅乾，並配上全新的旋律，進一步引發粉絲期待。 目前為止，IG以外的官方社群帳號尚未更新內容。



此前，NJZ於本月7日宣布新團名為「NJZ」，並預告將於3月23日發表出道單曲，並於同一天出席香港亞洲國際博覽館舉辦的Complex Live演唱會，將帶來全新出道的首次舞台表演。



對此，HYBE旗下廠牌ADOR表示NewJeans與公司之間的專屬合約仍然有效：「NewJeans已有與粉絲互動的官方社群帳號，包括YouTube與TikTok，除此之外，所有未經事先開設協商的帳號皆違反專屬合約。」ADOR進一步指出：「透過非官方帳號發布內容等演藝活動，將構成違約行為，可能導致粉絲與廣告商混淆，希望停止此類行為。」

NewJeans於去年11月曾召開緊急記者會，宣布自11月29日起解除與ADOR的專屬合約，並脫離HYBE與ADOR，以自由身展開活動。 但ADOR主張專屬合約仍具法律效力，並向法院聲請假處分，要求保全企劃社地位、禁止成員單獨簽署廣告合約等。 法院將於3月7日審理廣告合約禁制令，並於4月3日進行專屬合約效力確認訴訟的首次辯論。

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