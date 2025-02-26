G-DRAGON 睽違12年推出全新專輯《Übermensch》，同時宣佈世界巡迴演唱！

已經有12 年沒有發行全新專輯的Kpop 王者 G-DRAGON 選擇在 2025 年於 EMPIRE 旗下發表全新專輯《Übermensch》，還宣佈舉辦全新的世界巡迴演唱會！

此次專輯收錄八首單曲，除了找來新生代女團 aespa 隊長 Karina 參與 MV 演出，歌曲方面找來知名音樂人 Anderson . Paak 合作〈TOO BAD〉，另外〈HOME SWEET HOME〉找來太陽和大聲合體featuring，也為粉絲帶來無限回憶與感動！



G-DRAGON談到這張專輯概念時提及：「《Übermensch》一詞代表人上人，表達超越自己的意思。 我希望在這次專輯裡展現出不屈的意志以及高度的適應力，並透過音樂與我的粉絲們呼應與共鳴。」

專輯音源已於昨日公開，同名世界巡迴演唱會也即將開始售票。 G-DRAGON 2025世界巡迴演唱會「Übermensch」將於3月29日和30日在首爾高陽綜合運動場拉開序幕，今晚8點通過Coupang Play開放粉絲會員優先預售，27日晚8點全面開賣。



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