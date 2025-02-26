BTS 防彈少年團大哥 Jin 成為真拉麵的全球代言人，官方推出的創意新包裝令人印象深刻！

韓國食品公司不倒翁（Ottogi）選定了 BTS 防彈少年團的成員 Jin（金碩珍）作為「真拉麵」的全球代言人，並將於下個月展開宣傳活動。

他們將在今年重新設計「真拉麵」的全球包裝，並通過全球行銷正式推動市場擴展。從影片開始宣傳活動，逐步向全世界展示。印有防彈少年團 Jin 肖像的包裝將應用於碗裝和杯裝產品，不僅限於韓國國內，還將出口至美國、加拿大、中國、越南、印尼等地。



此外，還推出了貼紙套組。這些貼紙將隨「真拉麵」多入包裝產品一起提供，共有 12 種設計，包括 Jin 的手寫字跡、為紀念他在 2022 年發行的首支個人單曲〈The Astronaut〉而設計的角色「Wootteo（우떠）」等。在韓國國內產品中，將隨機附贈 12 種貼紙中的 1 種，以限量方式提供。而出口用的多入包裝中，則隨機附贈印有 Jin 肖像的 4 款貼紙之一。



最近，Ottogi 參加了在美國拉斯維加斯舉行的最大食品博覽會「2025 冬季美食展（Winter Fancy Food Show）」，積極推廣「真拉麵」至海外市場。為方便外國消費者記憶，將「真拉麵（진라면）」的英文標記「Jin（진）」全面應用，並通過語言標示口味類型，搭配可愛的吉祥物設計，讓品牌形象更加鮮明、親和。

相關人士表示：「我們將通過『真拉麵』的全球宣傳活動，積極加強與海外消費者的交流，並計劃與全球藝人防彈少年團 Jin 一同成功推進這項全新活動。」

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